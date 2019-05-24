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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
24.05.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan ilk transfer: Charles Kabore...

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Beşiktaş'tan ilk transfer: Charles Kabore...

Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi trenini son haftalarda kaçıran Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda büyük revizyon kapıda...

Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gidecek olmasından dolayı, teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, transfer konusunda ise düğmeye erken bastı.

Trabzonspor maçında forma giyen ve sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayan Atiba ile devam edecek olan siyah-beyazlılar, İngiltere'den talipleri olan Gary Medel'i ise satış listesine koyacak. 36 yaşındaki Atiba'nın uzun periyotta aksama ihtimalini de göz önünde bulunduran transfer komitesi, aradığı ön liberoyu ise Rusya'da buldu.

Shinji Kagawa bombası Galatasaray...
Shinji Kagawa bombası! Galatasaray...

Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar forması giyen Charles Kabore'yi bir süredir takip eden kurmaylar, takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. Devre arasında da gündeme gelen tecrübeli futbolcuyu, kulübü bırakmamıştı. Kabore'yi uygun bir imza parasıyla kadroya dahil etmek isteyen Beşiktaş'ın Burkina Fasolu futbolcudan ilk görüşmelerde olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın devre arasındaki transfer hedefi Kabore için yaptığı teklifi menajeri Dmitry Selyuk böyle açıklamıştı; "Kabore kulübünün maaşında indirim yaparak önerdiği yeni sözleşmeyi reddetti. Takımın en önemli isimlerinden biri ve en azından aynı seviyede maaşı hak ediyordu. Kulüp ayrıca devre arasında Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euroluk teklifi de kabul etmedi. Şimdi de bizim şartlarımızı uygun görmüyorlar. Bana göre, kulüp kesinlikle kötülük yapıyor"

Kabore, Krasnodar ile geride kalan sezonda 36 maçta oynayıp 1 gol ve 2 asist üretti...

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Beşiktaştan ilk transfer: Charles Kabore...

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