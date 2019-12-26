Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye 24 saat ek süre verdi

Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanmasını talep eden Beşiktaş, TFF'ye konu hakkında bir yazı daha gönderdi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği yazıda "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" ifadeleri yer aldı.

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