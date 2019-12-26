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GeriFutbol Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye 24 saat ek süre verdi
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Futbol
26.12.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye 24 saat ek süre verdi

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Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye 24 saat ek süre verdi

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye 24 saat ek süre verdi.

Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanmasını talep eden Beşiktaş, TFF'ye konu hakkında bir yazı daha gönderdi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği yazıda "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" ifadeleri yer aldı.

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Beşiktaş, VAR kayıtları için TFFye 24 saat ek süre verdi


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