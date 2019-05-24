Beşiktaş üçüncülük için hata istemiyor! iddaa'da galibiyetlerine...
Trabzonspor deplasmanında istediğini alamayan Beşiktaş’ın ilk 2 iddiası kalmadı. Kasımpaşa maçı öncesi takımdaki son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Kasımpaşa’yı yendiği taktirde sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyecek olan Beşiktaş, beraberlik ve yenilgi halinde ise ikili averajda dezavantajlı olduğu Trabzonspor’un Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan almamasını ümit edecek.
- Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Gary Medel ve Dorukhan Toköz sakatlıkları sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek.
- Kasımpaşa'da ise kaleci Ramazan, orta alandan Khalili ve Sadiku’nun sakatlıkları var.
- 2019 yılında oynadığı 16 lig maçında sadece 10 puan toplayabildiler. Bu 16 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Kasımpaşa, son haftaya girilirken Süper Lig’in en fazla gol yiyen ekibi konumunda...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasında oynanan son 8 maçta karşılıklı goller oldu. (KG VAR)
- Kasımpaşa’nın bu sezon deplasmanda oynadığı 16 lig maçının 12’sinde en az 3 gol atıldı. (2.5 ÜST)
- Beşiktaş’ın bu sezon evinde oynadığı 16 lig maçının 12’sinde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)
MİSLİ.COM ÜYELERİ "EV SAHİBİ NET FAVORİ" DİYOR!
Misli.com’un "En çok satanlar" listesinde, üyelerin "Beşiktaş – Kasımpaşa" maçındaki tercihlerine baktığımızda, bu karşılaşmayı kuponlarına ekleyenlerin %40’tan fazlasının ev sahibi Beşiktaş’tan yana olduğunu görüyoruz.
Oran yükseltmek isteyenler ise 1,60’lık iddaa oranıyla "İY 1.5 Gol Üstü" ve "MS 3.5 Gol Üstü" tercihlerini kuponlarına eklemişler.
"Beşiktaş handikaplı kazanır" diyenlerin yüzdesi de hiç azımsanmayacak oranda... H1 tercihinde bulunanlar için iddaa oran 1,45!
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Geçen hafta Trabzonspor’a kaybeden Beşiktaş’ın ikincilik şansı da kalmadı. Kasımpaşa maçında yaşanacak puan kaybıyla Trabzonspor maçının sonucuna da bağlı olarak ligi 4. tamamlama durumları bile var. Bu da sezonu erken açma anlamına geliyor.
Kasımpaşa, Mustafa Denizli’nin ayrılığı sonrası yeni sezonun planlamasını düşünüyor. Geçen hafta Konyaspor ile 1-1 berabere kaldılar. Trezguet’in sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş, taraftarı önünde son hafta iddiasız rakibi karşısında hata yapmaz. Siyah-Beyazlılar kazanır.
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