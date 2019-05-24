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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.05.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Beşiktaş üçüncülük için hata istemiyor! iddaa'da galibiyetlerine...

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Beşiktaş üçüncülük için hata istemiyor! iddaa'da galibiyetlerine...

Trabzonspor deplasmanında istediğini alamayan Beşiktaş’ın ilk 2 iddiası kalmadı. Kasımpaşa maçı öncesi takımdaki son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

BEŞİKTAŞKASIMPAŞA

- Kasımpaşa’yı yendiği taktirde sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyecek olan Beşiktaş, beraberlik ve yenilgi halinde ise ikili averajda dezavantajlı olduğu Trabzonspor’un Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan almamasını ümit edecek. 

- Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Gary Medel ve Dorukhan Toköz sakatlıkları sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek.

- Kasımpaşa'da ise kaleci Ramazan, orta alandan Khalili ve Sadiku’nun sakatlıkları var.

- 2019 yılında oynadığı 16 lig maçında sadece 10 puan toplayabildiler. Bu 16 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Kasımpaşa, son haftaya girilirken Süper Lig’in en fazla gol yiyen ekibi konumunda...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasında oynanan son 8 maçta karşılıklı goller oldu. (KG VAR)

- Kasımpaşa’nın bu sezon deplasmanda oynadığı 16 lig maçının 12’sinde en az 3 gol atıldı. (2.5 ÜST)

- Beşiktaş’ın bu sezon evinde oynadığı 16 lig maçının 12’sinde karşılıklı goller izledik. (KG VAR) 

Beşiktaş üçüncülük için hata istemiyor iddaada galibiyetlerine...

MİSLİ.COM ÜYELERİ "EV SAHİBİ NET FAVORİ" DİYOR!

Misli.com’un "En çok satanlar" listesinde, üyelerin "Beşiktaş – Kasımpaşa" maçındaki tercihlerine baktığımızda, bu karşılaşmayı kuponlarına ekleyenlerin %40’tan fazlasının ev sahibi Beşiktaş’tan yana olduğunu görüyoruz.

Oran yükseltmek isteyenler ise 1,60’lık iddaa oranıyla "İY 1.5 Gol Üstü" ve "MS 3.5 Gol Üstü" tercihlerini kuponlarına eklemişler.

"Beşiktaş handikaplı kazanır" diyenlerin yüzdesi de hiç azımsanmayacak oranda... H1 tercihinde bulunanlar için iddaa oran 1,45!

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Geçen hafta Trabzonspor’a kaybeden Beşiktaş’ın ikincilik şansı da kalmadı. Kasımpaşa maçında yaşanacak puan kaybıyla Trabzonspor maçının sonucuna da bağlı olarak ligi 4. tamamlama durumları bile var. Bu da sezonu erken açma anlamına geliyor.

Kasımpaşa, Mustafa Denizli’nin ayrılığı sonrası yeni sezonun planlamasını düşünüyor. Geçen hafta Konyaspor ile 1-1 berabere kaldılar. Trezguet’in sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. 

Beşiktaş, taraftarı önünde son hafta iddiasız rakibi karşısında hata yapmaz. Siyah-Beyazlılar kazanır.

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