BeÅŸiktaÅŸ son dakika transfer haberleri

Ä°ÅžTE TYLER BOYD'UN YENÄ° TAKIMI

Sezon baÅŸÄ±nda 2,4 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer edilen Tyler Boyd, AnkaragÃ¼cÃ¼'ne geri dÃ¶nÃ¼yor. GeÃ§tiÄŸimiz sezon devre arasÄ±nda ligde zor durumda olan AnkaragÃ¼cÃ¼â€™ne gelen ve oynadÄ±ÄŸÄ± futbolla bir hayli dikkat Ã§eken Tyler Boyd, BeÅŸiktaÅŸâ€™a transfer olmuÅŸ ABDâ€™li futbolcunun bonservisine 2,4 milyon Euro Ã¶denmiÅŸti.

BOYD, ORGÄ°LL Ä°LE Ä°YÄ° BÄ°R Ä°KÄ°LÄ° OLMUÅžTU

Vitoria Guimaraesâ€™ten bÃ¼yÃ¼k umutlarla transfer edilmesine raÄŸmen BeÅŸiktaÅŸâ€™ta beklenen patlamayÄ± yapamayan Tyler Boydâ€™u eski kulÃ¼bÃ¼ AnkaragÃ¼cÃ¼ istedi. TÄ±pkÄ± geÃ§tiÄŸimiz sezon olduÄŸu gibi ligde ateÅŸ hattÄ±nda olan sarÄ± lacivertli ekibin baÅŸkanÄ± Fatih Mertâ€™in Boyd iÃ§in giriÅŸimlere baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, transferde son kararÄ± Abdullah AvcÄ±â€™nÄ±n vereceÄŸi kaydedildi. Elinde Nâ€™Koudou â€“ Lens â€“ Diaby â€“ Dorukhan gibi yÄ±ldÄ±z kanat futbolcularÄ± bulunan AvcÄ±â€™nÄ±n Tyler Boydâ€™un gidiÅŸine sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, 25 yaÅŸÄ±ndaki orta sahanÄ±n yarÄ±m sezonluk maaÅŸÄ±nÄ± (600 bin Euro) AnkaragÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼n karÅŸÄ±layacaÄŸÄ± bildirildi. (Fanatik)Â

BEÅžÄ°KTAÅž'TA GAÄ°TAN GELÄ°ÅžMESÄ°

Ljajicâ€™in kÃ¶tÃ¼ performansÄ± sonrasÄ± arayÄ±ÅŸlara giren BeÅŸiktaÅŸâ€™a bonservisi elinde olan Arjantinli yÄ±ldÄ±z Gaitan, menajeri tarafÄ±ndan teklif edildi... Son kararÄ± Abdullah AvcÄ± verecek. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Adem Ljajic baÅŸta olmak Ã¼zere ofansif futbolcularÄ±ndan beklediÄŸi verimi alamayan BeÅŸiktaÅŸ transfer arayÄ±ÅŸlarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Gelen bilgilere gÃ¶re, bonservisi elinde olan Nicolas Gaitan, Siyah- BeyazlÄ±lar'Ä±n gÃ¼ndemine girdi. Son olarak ABD kulÃ¼bÃ¼ Chicago Fire formasÄ±nÄ± giyen ve 1 Ocak'ta serbest kalan Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ±n menajerinin futbolcusunu BeÅŸiktaÅŸ'a teklif ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. 31 yaÅŸÄ±ndaki Gaitan konusunda son kararÄ± Abdullah AvcÄ± verecek. HÃ¼cumun her iki kanadÄ±nda ve forvet arkasÄ±nda oynayan Gaitan'Ä±n sol ayaÄŸÄ± Ã§ok etkili.

F.BAHÃ‡E'NÄ°N DE GÃœNDEMÄ°NDEYDÄ°

Ã‡ok Ã¶nemli bir kariyere sahip olan Nicolas Gaitan, FenerbahÃ§e'ye de teklif edilmiÅŸ ancak Ersun Yanal ve Comolli'den olumsuz yanÄ±t gelmiÅŸti. (Takvim)

Â

ADI BEÅžÄ°KTAÅž'LA ANILAN GUÄ°LHERME'DEN TRANSFER AÃ‡IKLAMASI

Yeni Malatyasporâ€™un sÃ¼rekli bir giriÅŸim iÃ§erisinde olduÄŸunu belirten Guilherme, BeÅŸiktaÅŸâ€™a transfer olacaÄŸÄ± sÃ¶ylentileriyle ilgili, "Malatyaâ€™da Ã§ok mutluyum" ifadelerini kullandÄ±.BrezilyalÄ± futbolcu, BeÅŸiktaÅŸâ€™a transfer olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarla ilgili de, "Ã–ncelikle ben Malatyasporâ€™un futbolcusuyum. Åžu an bÃ¶yle ÅŸeyleri sÃ¶ylemek doÄŸru deÄŸil. Bu tarz sorularla uzun zamandÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m menajerim ilgileniyor. Benim ÅŸu an kafamda tek ÅŸey var; bizim Ã§ok Ã¶nemli maÃ§larÄ±mÄ±z var. DiÄŸer kalan bÃ¶lÃ¼mleri ben menajerime bÄ±rakÄ±yorum. Åžu an burada, Malatyaâ€™da Ã§ok mutluyum. Hem ailem de burada, ailem de Ã§ok mutlu. BÃ¶yle ÅŸeyleri ÅŸimdi konuÅŸmak doÄŸru olmaz. Menajerim var, bu konularÄ± ona bÄ±rakÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±. (DHA)

LJAJÄ°C'TEN YÃ–NETÄ°ME REST

BeÅŸiktaÅŸ'ta transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± son sÃ¼rat devam ederken takÄ±mÄ±n yÄ±ldÄ±z futbolcusu Adem Ljajic'ten beklenmedik bir hamle geldi. Siyah-beyazlÄ±lar, iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir performans sergilerken kÃ¶tÃ¼ bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Lig'de Ã¼st Ã¼ste alÄ±nan seri galibiyetlerle moral depolamÄ±ÅŸtÄ±. Yeni Malatyaspor ve FenerbahÃ§e maÄŸlubiyetleri takÄ±mda ÅŸok etkisi yaratÄ±rken, ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n son maÃ§Ä±nda Atiba'nÄ±n yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta GenÃ§lerbirliÄŸi'ni 4-1 maÄŸlup eden BeÅŸiktaÅŸ, devreyi galibiyetle tamamladÄ±. SÃ¼per Lig'de topladÄ±ÄŸÄ± 30 puanla 5. sÄ±rada yer alan siyah beyazlÄ±larda gÃ¶zler tamamen ara transfer dÃ¶nemine Ã§evrilmiÅŸti. Teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±'nÄ±n raporuna gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam eden siyah-beyazlÄ±lar transfer hedefleriyle ilgili somut adÄ±mlar atarken mevcut oyuncular iÃ§in karar aÅŸamasÄ±na gelmiÅŸti. TakÄ±mdaki 1 futbolcuyu silen Abdullah AvcÄ±, yÃ¶netimden Ã¶zellikle santrfor talebini yinelemiÅŸti. Buna gÃ¶re hummalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§ine giren siyah-beyazlÄ± kurmaylar aradÄ±ÄŸÄ± santrforu Ä°talya'da buldu. Ä°talyan medyasÄ±nÄ±n duyurduÄŸu haberde BeÅŸiktaÅŸ, Fiorentina'nÄ±n golcÃ¼ futbolcusu Pedro'nun transferi konusunda her konuda anlaÅŸma saÄŸladÄ±. Transferde durmaya niyeti olmayan siyah-beyazlÄ±lar, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na son sÃ¼rat devam ederken, Adem Ljajic ÅŸokuyla sarsÄ±ldÄ±. (Takvim)

CanlÄ± Bahis kaybÄ±na %10'a varan iade sadece Misli.com'da,Â katÄ±lmak iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!