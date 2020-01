BeÅŸiktaÅŸ son dakika transfer haberleri

İŞTE TYLER BOYD'UN YENİ TAKIMI

Sezon başında 2,4 milyon euro karşılığında transfer edilen Tyler Boyd, Ankaragücü'ne geri dönüyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında ligde zor durumda olan Ankaragücü’ne gelen ve oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken Tyler Boyd, Beşiktaş’a transfer olmuş ABD’li futbolcunun bonservisine 2,4 milyon Euro ödenmişti.

BOYD, ORGİLL İLE İYİ BİR İKİLİ OLMUŞTU

Vitoria Guimaraes’ten büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen Beşiktaş’ta beklenen patlamayı yapamayan Tyler Boyd’u eski kulübü Ankaragücü istedi. Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi ligde ateş hattında olan sarı lacivertli ekibin başkanı Fatih Mert’in Boyd için girişimlere başladığı öğrenilirken, transferde son kararı Abdullah Avcı’nın vereceği kaydedildi. Elinde N’Koudou – Lens – Diaby – Dorukhan gibi yıldız kanat futbolcuları bulunan Avcı’nın Tyler Boyd’un gidişine sıcak baktığı belirtilirken, 25 yaşındaki orta sahanın yarım sezonluk maaşını (600 bin Euro) Ankaragücü’nün karşılayacağı bildirildi. (Fanatik)

BEŞİKTAŞ'TA GAİTAN GELİŞMESİ

Ljajic’in kötü performansı sonrası arayışlara giren Beşiktaş’a bonservisi elinde olan Arjantinli yıldız Gaitan, menajeri tarafından teklif edildi... Son kararı Abdullah Avcı verecek. Sezonun ilk yarısında Adem Ljajic başta olmak üzere ofansif futbolcularından beklediği verimi alamayan Beşiktaş transfer arayışlarına başlamıştı. Gelen bilgilere göre, bonservisi elinde olan Nicolas Gaitan, Siyah- Beyazlılar'ın gündemine girdi. Son olarak ABD kulübü Chicago Fire formasını giyen ve 1 Ocak'ta serbest kalan Arjantinli yıldızın menajerinin futbolcusunu Beşiktaş'a teklif ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki Gaitan konusunda son kararı Abdullah Avcı verecek. Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayan Gaitan'ın sol ayağı çok etkili.

F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Çok önemli bir kariyere sahip olan Nicolas Gaitan, Fenerbahçe'ye de teklif edilmiş ancak Ersun Yanal ve Comolli'den olumsuz yanıt gelmişti. (Takvim)

ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILAN GUİLHERME'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Yeni Malatyaspor’un sürekli bir girişim içerisinde olduğunu belirten Guilherme, Beşiktaş’a transfer olacağı söylentileriyle ilgili, "Malatya’da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş’a transfer olacağı yönündeki iddialarla ilgili de, "Öncelikle ben Malatyaspor’un futbolcusuyum. Şu an böyle şeyleri söylemek doğru değil. Bu tarz sorularla uzun zamandır çalıştığım menajerim ilgileniyor. Benim şu an kafamda tek şey var; bizim çok önemli maçlarımız var. Diğer kalan bölümleri ben menajerime bırakıyorum. Şu an burada, Malatya’da çok mutluyum. Hem ailem de burada, ailem de çok mutlu. Böyle şeyleri şimdi konuşmak doğru olmaz. Menajerim var, bu konuları ona bırakıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

LJAJİC'TEN YÖNETİME REST

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'ten beklenmedik bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, inişli çıkışlı bir performans sergilerken kötü bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de üst üste alınan seri galibiyetlerle moral depolamıştı. Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri takımda şok etkisi yaratırken, ligin ilk yarısının son maçında Atiba'nın yıldızlaştığı maçta Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup eden Beşiktaş, devreyi galibiyetle tamamladı. Süper Lig'de topladığı 30 puanla 5. sırada yer alan siyah beyazlılarda gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar transfer hedefleriyle ilgili somut adımlar atarken mevcut oyuncular için karar aşamasına gelmişti. Takımdaki 1 futbolcuyu silen Abdullah Avcı, yönetimden özellikle santrfor talebini yinelemişti. Buna göre hummalı bir çalışma içine giren siyah-beyazlı kurmaylar aradığı santrforu İtalya'da buldu. İtalyan medyasının duyurduğu haberde Beşiktaş, Fiorentina'nın golcü futbolcusu Pedro'nun transferi konusunda her konuda anlaşma sağladı. Transferde durmaya niyeti olmayan siyah-beyazlılar, çalışmalarına son sürat devam ederken, Adem Ljajic şokuyla sarsıldı. (Takvim)

