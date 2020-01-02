MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta izin bitiyor
GeriFutbol Beşiktaş'ta izin bitiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.01.2020 - 10:36,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta izin bitiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta izin bitiyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'de son maçını 27 Aralık'ta oynayan siyah-beyazlı takımda 6 günlük izin yarın sona erecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek Beşiktaş, 10 Ocak'a kadar burada çalışacak. Siyah-beyazlı takım, Belek'te 2 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, ikinci yarının ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, 15 veya 16 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18. haftasında ise Vodafone Park'ta lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Hazırlık maçı programı

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:
17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:
16.30 Beşiktaş-Altınordu

Guilherme'den Beşiktaş açıklamasıBtcTurk Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Brezilyalı Guilherme, hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi. Guilherme, Beşiktaş'a transfer olacağı söylentileriyle ilgili de, "Malatya'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

Beşiktaşta izin bitiyor

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle