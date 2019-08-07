Beşiktaş son dakika transfer haberi! Sol kanada Mohamed Elyounoussi...
Transferde sıcak gelişme... Beşiktaş, Southampton’ın Norveçli sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için atağa kalktı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Sol kanat transferi düğmeye basan Beşiktaş'ta Mohamed Elyounoussi sesleri yükseliyor...
Siyah- Beyazlılar, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Norveçli yıldızın kiralanması için teklif yaptı. Geçen sezon 19 maçta oynayan Elyounoussi takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.
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