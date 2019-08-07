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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kartal'a ne oluyor?

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Kartal'a ne oluyor?

Durgun bir transfer sezonu geçiren Beşiktaş'ta sakatlıklar da can sıkıyor.

Beşiktaş’ta sakatlık kervanına kaleci Karius da eklendi. Alman kaleci 1 ay yok. Siyah beyazlılarda sakat oyuncu sayısı 10’a çıktı. Cezalı Lens ile birlikte Beşiktaş, Sivasspor ile oynanacak ligin ilk maçına büyük eksikliklerle çıkacak.

Mali sıkıntılar nedeniyle transferde geçen sezonlara göre yavaş ilerleyen Beşiktaş’ta sakatlık problemi her geçen gün büyüyor. Son olarak dün de kaleci Loris Karius’un 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Alman eldivenin Avusturya kampının son günün oynanan Brescia maçında sakatlık yaşadığı ve adalesinde 2 derece zorlanma tespit edildiği bildirildi. Karius ile birlikte sezon açılışından bu yana sakatlanan Beşiktaşlı oyuncuların sayısı da 10’a çıktı. Bu oyuncuların 17 Ağustos’ta Demir Grup Sivasspor ile oynanacak Süper Lig’in ilk mücadelesine yetişmesi mümkün görünmüyor. Lens de geçen sezondan cezalı olduğu için ligin ilk haftasında forma giyemeyecek.

Sabah idman akşam maç

Slaven Bilic döneminde de Beşiktaş’ta çok sayıda oyuncu sakatlanmış ve bu da Ümraniye’deki idman sahalarının zemininin çok sert olmasına bağlanmıştı. Peki bu sezon ne oluyor, neden bu kadar çok sakat verildi? Sorun hazırlık kampının yapıldığı sahalar mı? Abdullah Avcı’nın aşırı
yüklemesi mi? Yoksa sağlık ekibinin değişmesi mi? Teknik heyet kamp sakatlıklara dair olarak kamp sahalarının zeminlerinden herhangi bir şikâyette bulunmadı. Hazırlık maçlarının olduğu günler de takımın idman yapması oyuncular zorlamış olabilir.

Bu sezon tatil uzun sürdü

Şenol Güneş döneminde takımın sağlık kurulu başkanlığını yapan yapan Sarper Çetinkaya ile yeni sezon öncesi yollar ayrıldı. Halihazırda takımın doktorluğunu 4 yıldır kulüpte çalışan ve Çetinkaya’nın da ekibinde olan Murat Çevik yapıyor. Diğer yandan Çetinkaya, geçen günlerde bir internet haber sitesine yaptığı açıklamada “Sağlık ekibi değişikliği olmasaydı da bu sakatlıklar olurdu. Çoğu darbeye bağlı sakatlık” dedi. Geçen sezona göre Beşiktaş’ın bu sezon daha uzun bir tatil yaptığını da not düşmekte fayda var. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı, yönetiminde her koşulda sezonun ilk maçına önemli eksikleri olan bir kadroyla başlayacak.

Kartala ne oluyor

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