'Beşiktaş psikolojik üstünlük için bu maçı kazanmalı'
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geleceği mücadele öncesi gazetemiz Beşiktaş muhabiri Kenan Başaran değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş, kupadan ziyade ezeli rekabette psikolojik üstünlük için bu maçı kazanmalı. Hatırlarsanız geçen sezon Fikret Orman, Fenerbahçe'ye elenince "Bu süt kupası" demişti. Kupanın formatından ötürü bu yakıştırma çok da ağır kaçmıyor.
Ama Beşiktaş, son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğünü kaybetmişti. Metin-Ali-Feyyaz'lar zamanında Fenerbahçe derbileri Beşiktaş için 'tek ihtimalli' maçlardı. O da Beşiktaş'ın galibiyeti. Hatta fark olur mu olmaz mı konuşulurdu.
Ama 2005'te Kadıköy'deki o destansı 4-3'lük zaferden sonra Beşiktaş, üstünlüğünü kaybetmeye başladı. Şimdi Beşiktaş, rakibinden daha iyiyken fırsatı kullanmalı ve yine yenmek için uğraşmalı. Fenerbahçe'ye karşı kazanma kültürünü yeniden kazanmalı. Bu gelecek sezonları da etkiler çünkü.
Güneş'in bugün tercih ettiği kadro da tur için avantajı sağlayabilecek kapasitede. Beşiktaş, finali istiyorsa bu akşam gol yemeden kazanmalı...
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