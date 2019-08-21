Beşiktaş Nicolas Mirin'i Toulouse'a kiraladı
Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiraladığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Nicolas Isimat Mirin'in Toulouse'a kiralandığını resmen açıkladı.
Mirin, dün sağlık kontrolü için Fransa'ya gitmişti.
Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şöyle;
"Nicolas Mirin, Toulouse'a Kiralık Transfer Oldu
Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle