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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.12.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor! Rakipte 7 eksik, iddaa'da galibiyetine...

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Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor! Rakipte 7 eksik, iddaa'da galibiyetine...

Süper Lig’de haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile karşılaşırken mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis'le her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR

Beşiktaş, ligde üst üste aldığı dört galibiyetin ardından yükselişe devam etmek istiyor.

Siyah beyazlılarda sakatlığı devam eden Douglas ve Dorukhan bu 90 dakikada da görev alamayacak. İlk yarıyı kapatan Victor Ruiz de yok.

Lig sonuncusu Kayserispor için ise işler yolunda gitmiyor.

Ligde tek galibiyetlerini kendi sahalarında Fenerbahçe’ye karşı aldılar. Takımda 3 oyuncusunu kadro dışı bırakan Bülent Uygun, ayrıca sakat oyuncularının da bulunmasıyla kadro yapılanmasında sorun yaşıyor.

Eray, Alpay ve Levent sakatlık, Pedro Henrique cezası; Bilal, Adryan, Paul Ntep ise kadro dışı olduğu için İstanbul deplasmanına getirilmedi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Kayserispor ile oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Beşiktaş (7G 3B), bu maçların tamamında rakibine gol attı.

- Beşiktaş, Süper Lig’de evinde oynadığı son üç mücadelede gol yemedi.

- Beşiktaş, Süper lig’deki son 4 maçını "tek farkla" kazandı.

Beşiktaş, Kayserisporu konuk ediyor Rakipte 7 eksik, iddaada galibiyetine...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Art arda aldığı galibiyetlerle bahisseverlere güven veren Beşiktaş'ın, %68’lik oynanma oranıyla Misli.com üyeleri tarafından kuponlarda yer verildiği gözükmekte...

Karşılaşma sırasında Canlı Bahis de oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan bahisleri ise “Sıradaki Gol” ve “Ev sahibi – Deplasman, Toplam Gol ALT/ÜST” oyunları oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Fenerbahçe’nin İzmir’den puan kaybıyla dönmesi ve "Trabzonspor-Galatasaray" maçının berabere bitmesiyle bu maçın önemi daha da arttı. Beşiktaş kazanırsa 3. sıraya yükselecek.

Son sıraya demir atan Kayserispor, son 2 haftada kalesinde 6 gol gördü. Mensah ve Kravets’in durumları belirsiz.

İç saha avantajına sahip Beşiktaş, eksik rakibi karşısında rahat kazanır.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Beşiktaş, Kayserisporu konuk ediyor Rakipte 7 eksik, iddaada galibiyetine...

Beşiktaşlı Loris Karius, genç kalecilerle buluştu...

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