Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapan siyah-beyazlı ekipte, dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldıktan sonra antrenman minik kale maç ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.