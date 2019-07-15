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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.07.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

Transferde son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor. Beşiktaş Hugo, Galatasaray Falcao, Fenerbahçe ise Gustavo'nun peşinde

2019-2020 sezonu öncesinde 3 büyükler transfer çalışmalarına devam ediyor. Finansal yapıdan dolayı ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe bir yandan kadroda düşünmediği isimleri elden çıkarmaya çalışırken, bir yandan hesaplı ama kaliteli transfer peşinde.

VİTOR HUGO BEŞİKTAŞ'A DOĞRU
Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen savunma oyuncusu Vitor Hugo ile büyük ölçüde anlaştı.

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Transferdeki sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Kanat bölgesindeki eksikliğini geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen Tyler Boyd ile doldurması beklenen siyah-beyazlılar, stoper hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vitor Hugo'yu kiralamak için İtalyan ekibine bir teklif sundu. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor.

Vitor Hugo, geçen sezon Fiorentina formasıyla 33 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Hugo, 2017'de Brezilya ekibi Palmeiras'tan 8 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olmuştu.

GALATASARAY'DA GÜNDEM FALCAO VE SERİ
Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray'da forvet ve orta saha arayışı sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekibi Monaco forması giyen forvet oyuncusu Radamel Falcao ve İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezonun devre arasında 13 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne'den beklediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, santrfor bölgesini önemli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Yabancı basın, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü ile görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 33 lig maçında 15 gol, 3 asistle oynadı.

Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gönderen Galatasaray, orta sahasındaki boşluğu Fildişili oyuncu Jean Michael Seri ile doldurmayı planlıyor. Seri, geçen sezon Fulham formasını 32 kez terletti ve 1 gol, 2 asistle oynadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasarayda son dakika transfer haberleri

FENERBAHÇE'DE HEDEF LUİZ GUSTAVO
Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe'nin geçen sezon Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Transferde bu sezon Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ön libero transferi için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde milli oyuncu Mehmet Topal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ön libero bölgesini Luiz Gustavo ile güçlendirmek istiyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin dün Marsilya'ya uçması heyecan yaratırken, edinilen bilgilere göre sarı-lacivertlilerin bu transferde kiralama formülünü kullanması bekleniyor. Gustavo alınırsa Jailson'un satılması gündemde.

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