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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih Sabovic
02.04.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gerginlik

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gerginlik

U21 Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada ortalık karıştı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'den Oğuz Kağan ile Beşiktaş'tan Berke arasındaki ikili mücadelede Berke yerde kalınca ortalık karıştı. Takım arkadaşlarının yerde kalmasının ardından siyah beyazlı bazı futbolcular koşarak olay yerine gelip Oğuz Kağan'a tepki gösterdiler. Fenerbahçeli futbolcular da olaya katılınca iki takım futbolcuları arasında itiş kakış ve gerginlik yaşandı.

Futbolcular arasındaki kavgayı maçın hakemi araya girerek engellemeye çalıştı. İki takım futbolcuları arasındaki gergin bir süre devam ettikten sonra karşılaşma devam etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Galibiyet golü 90+1'de geldi

Sarı lacivertli takımda Abdulcebrail ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmayı 10 kişi oynayan konuk takım Fenerbahçe 90+1 dakikada   Batuhan Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazandı. Üst üste 6. galibiyetini elde eden sarı lacivertliler galibiyeti bugün doğum günü olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a armağan etti.

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gerginlik

 

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