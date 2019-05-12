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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.05.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Beşiktaş başkanını seçiyor!

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Beşiktaş başkanını seçiyor!

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay ikilisinden biri, bugün yapılacak olan seçim sonrasında başkanlık görevini yürütecek. Oy verme işlemi başladı.

Beşiktaş Genel Kurulu, yapacağı oylama ile yeni dönemde görev alacak olan başkanını seçecek.

Dün gerçekleşen olaylı mali genel kurulda Fikret Orman yönetimi idari ve mali açıdan ibra edildi.

Beşiktaş’ta Olağan Seçimli Genel Kurul başladı. Önce başkan adayı Hürser Tekinoktay, ardından Başkan Fikret Orman konuşma yaptı ve konuşmaların ardından oy kullanma işlemi başladı. 

Beşiktaş’ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay’ın aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy kullanma işlemi başladı. Atıf Keçeci’nin Divan Başkanı seçilmesinin ardından gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra önce başkan adayı Hürser Tekinoktay ardından da Başkan Fikret Orman konuştu. Hürser Tekinoktay, uzun bir konuşma yaparak yönetim kurulu listesini tanıtırken, Fikret Orman ise konuşmasını kısa tuttu ve seçimin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemi başladı. 

Oylama öncesi kürsüye çıkan Hürser Tekinoktay şöyle konuştu:

Kulübümüzün mali bir krizi var. 19 yıldır sorunlu. Süleyman abi kulübü sıfır borçlu bıraktıktan sonra 19 yıl sonra gelinen noktada borca batık SPK raporları var. Buraya gelmemesi lazımdı. Başkan Fikret Orman’ın da ‘Bir tane aday çıkaramıyorsunuz’ sözleri vardı. Bunun üzerine 12 Eylül akşamı karar verdim, 13 eylül’de adaylığımı açıkladım.”

“Biz Bolu Gerede’ye gitmeyeceğiz, İnşaata para harcamayacağız, AVM ve İnşaat yapmayacağız. Jimnastik okulları açacağız. Maliyeti sıfır. Beşiktaş’ın altyapıları Chelsea ile rekabet edecek, Bolu’ya gidip oranın altyapıları ile oynarsanız futbolcu yetiştiremezseniz. Şampiyonlar Ligi son 16 Turu’nda kalıcı bir Beşiktaş yerleştirmek istiyorum. 3 sene içerisinde bunu başarmayacağımıza inanıyorum. Dortmund, Chelsea, Arsenal, Porto ile rekabet edecek, futbolcuyu 250-400 bin dolara getirip dünyada parlatıp ‘Bu Beşiktaş neren çıktı?’ diyecekler. Zaten Beşiktaş var ama altyapılarda başarısız. Mitrovic’e toplam 8 milyon Euro para harcıyoruz ama altyapı teknik direktörüne ‘Böyle bir futbolcu var mı?’ diye sormuyoruz. Futbol işletme sistemi kar edecek, zarar değil”

“Özkaynak düzeni için her türlü ekonomik gücü sağlayacak bir sistem kuracağız. Ama gerekirse dünyanın en önemli yıldızlarına proje ortaklarıyla Beşiktaş forması giydireceğiz. Yıldızları da getireceğiz ama Beşiktaş’ı kar ettirerek getireceğiz,zarar ettirerek değil.”

“Almanya’da 3, İngiltere’de 2 tane kulüp ile proje takım anlaşmaları yapıyoruz. Talisca’da aynı proje anlaşmaları olsaydı, transfer parası kazanabilirdik. Benfica 27 milyon Euro kazandı, Beşiktaş hiçbir şey kazanamadı. Almanya’daki proje takımlardaki Türkleri ve genç yetenekleri kullanıp oradan para kazanıp Alman futbol endüstrisi içine girmek istiyoruz.”

 "BALE İLE ANLAŞACAĞIZ"

“Ralf Rangnick’in sportif direktörlük yapması için görüşme yaptık, olumlu cevap alamadık. Ralf Rangnick’i sportif direktör, altına da içimizden yetişen Türk teknik direktör olmasını istiyoruz. Onun başında da yabancı bir sportif direktörümüz olacaktır. Rangnick’ten sonra Toshack ile görüştüm. Kendisi Bale’e Beşiktaş’a getirtebileceğini söyleyecekti. Aboubakar’a verilen kiralık paraların yarısına gelebilecek seviyede. Kendisini bu açıklamaları yapma şansı olamadı ama seçilirsek bir hafta sonra Türkiye’ye gelecek ve o anlaşmaların hepsini yapacağımızı düşünüyorum.”

“Fulya bizim için kıymetli, oraya AVM yapmayacağız. Bize bir tane saha da yeterli, oradan futbolcu çıkaracağız. Gerede’ye gitmeyeceğiz. 10 milyon dolar tesisleri olan kulüp Ç. Dardanel, bizim pilot takımımız olacak. 1 lira harcamadan onların tesislerine sahip olacağız”

“Türkiye’de herkesin sahası var ama futbolcu yetişmiyor. Almanya, İngiltere, İspanya’da yetişiyor. 7 yılda altyapıdan bir tane futbolcu yetiştiremedik. Necip, Yıldırım Demirören zamanında yetişmiş bir futbolcuydu. Biz bir yılda 7’den fazla futbolcu üretimi yapacağız. Ajax, gelip bize soruyordu, Serpil hoca Hollanda’ya davet ediliyordu."

“Beşiktaş’ın tribünlerinde her türlü cefayı çeken karda, kışta, üzüntüde olan taraftarı var. Çok özeldir. Beşiktaş taraftarı saygı duyulması gereken taraftır. Kulübümüzün en büyük dinamiğidir. Kombine sahiplerinin hemen kongre üyesi yapılması lazım. Hedeflerimizden bir tane 4B. Barcelona, Benfica Bayern Münih. En fazla üyeleri olan kulüpler. Beşiktaş’ın neden onlardan daha az kongre üyesi var? Beşiktaş’ın kurutuluşu, bir an önce bunu hayata geçirmek. İlk 3 yılda 100 bin, daha sonraki 3 yılda 200 bine üyeye ulaşılmalı.”

“Beşiktaş, masa başında maç kaybetmez. Bizim dönemimizde kimse fikstürü bizden önce düzenleyemez. Beşiktaş’ın en önemli maçlarına emekliliği gelmiş hakemleri kimse gönderemez. Beşiktaş’ın hakkı masada yenmeyecek. Biz bu hakkı yedirmeyiz.”

Serdal Adalı: Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu genel kurullar bizim için çok önemli. Beşiktaş büyük bir camia. Mümkün olduğu kadar kenetlenip bir arada olduğumuz sürece başarıyı elde ederiz. Umarım önümüzdeki dönemde daha başarılı bir Beşiktaş görmeyi Allah bize nasip eder. 7 ay benim için izleme görme zamanıydı. 7 senedir işleyeni bir Beşiktaş'ın içine girip iş yapmak kolay değil. Önümüzdeki dönemlerde daha sıkı çalışıp, gerekli kararları gününde alıp çok daha başarılı bir Beşiktaş göreceğimizi umuyorum. Karamsarlık her camiada zaman zaman oluyor. Bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Biz büyük bir camiayız, sadece kenetlenelim ve birbirimize sık sıkı sarılalım. Bugünleri aşarız.

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Beşiktaş başkanını seçiyor

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