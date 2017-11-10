Beşiktaş Akhisar maçına hazırlanıyor!

Antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 79. yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak andı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Gökhan Gönül ve grip olan Lens takımdan ayrı bireysel çalıştı. İzinli olan Caner Erkin'in yanı sıra milli takım kamplarında yer alan Ryan Babel, Matej Mitrovic, Tusko Tosic, Pepe, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Orkan Çınar çalışmaya katılmadı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular, pas ve top sürme çalışmalarının ardından minyatür kale maç oynadı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
İdmanın sona ermesinin ardından Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca serbest vuruş çalışmaları yaparken, Alvaro Negredo penaltı atışı denemeleri yaptı.
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları kapsamında yarın Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile bir hazırlık maçı oynayacak.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.