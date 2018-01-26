Beşiktaş 3 puanı aldı mı?

1-İlk devre istediğini alana bir Beşiktaş izledik. Genel bir değerlendirme alabilir miyiz?



Evet, Beşiktaş uzun bir aradan sonra şampiyon Beşiktaş gibi oynadı. Öncelikle çok iştahlıydı. Hem hücumda hem savunmada herkes topa hamle yaptı.

Orta isabet oranı açısında son haftalarda yerden yere vurduğumuz Quresma, 2 golün ortasını yapan adamdı… Quresma topu her aldığında Gönül onu destekledi. İlk 45, Beşiktaş’ın eski ayarlarına döndüğü maç oldu. Tek sıkınta Babel’di. O da genelde ikinci devreler açılır.



2-Negredo ve Love diyoruz ama ortada bir Talisca gerçeği var galiba…

Geçen hatfa Antalya maç yazımda “Talisca gizli golcülükten resmi golcülüğe terfi edebilir. Çünkü şut onda, kafa onda, doğru pozisyon alma onda…” demiştim..

Esasen kimin gol attığından ziyade takımın gol atıp atmadığına bakmak lazım. Sonuçta takım gol atıyor ve kazanıyorsa varsın gol kralınız da olmasın…



3-Beşiktaş 3 puanı aldı demek mümkün mü?

Hayır, rakip Kasımpaşa ise hayır… Yakın zaman maçlarına bakın iki takımın… Görürsünüz nedeni… Beşiktaş’ın 1 gol daha bulması lazım rahatlaması için…