Beraberlik değil şampiyon çıkar

Pazar günü şampiyonluk yarışı neticelenir. Galatasaray ile Medipol Başakşehir’in mücadelesinden beraberlik çıkmaz. Mutlu son için favori takım, tecrübesi ve saha avantajıyla ev sahibi Galatasaray’dır...

Mehmet Arslan: G.Saray, kazanır. Beraberlik çıkmaz. Berabere bitse de son hafta favori G.Saray’dır.

Güntekin Onay: G.Saray, 2 sezondur evinde maç kaybetmiyor. Pazar günü kazanmaya yakın taraftır.

Uğur Meleke: Beşiktaş’ın da hâlâ şansı var ama G.Saray ile Başakşehir bir nevi play off oynayacak.

İlker Yasin: İkili averajın da belirleyici olduğu yarışta şampiyonu kestirmek pek kolay değil.

1- Abdurrahim Albayrak, “Bir takım şampiyon yapılacaksa, bilelim” demişti. Şimdi de teoriler G.Saray için dillendiriliyor. Yarış birilerince dizayn mı ediliyor?

2- Rize Başkanı Hasan Kartal, sonradan “Şaka” dese de ilk etapta çok ciddi şekilde “Silahım olsaydı hakemi vururdum” dedi… Bu ifadeleri siz kullansanız ne olurdu?

3- Gelelim tarihi maça… Pazar akşamı Galatasaray mı, Başakşehir mi kazanır? Mücadele berabere biterse, son hafta ibre hangi takımdan yana döner?

4- Fikret Orman, seçim konuşması yapmadan yeniden seçildi. Ceketini koydu ve çoğunluk da onayladı. Siz bir kongre üyesi olsaydınız oyunuzu nasıl kullanırdınız?

5- Koç da Yanal da G.Saray-Rize maçına dair konuşup “Düzen değişmeli” dedi. Koç, TFF seçiminde başlangıç olmasını istedi. Bu eleştirilere ne diyorsunuz?

6- Bir yanda Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig’deki muazzam yarış diğer yanda bizim komplolara boğulmuş ligimiz... Avrupa’daki bu seviyeler bizim için hayal mi?

İLKER YASİN:

ALBAYRAK NE DiYECEK?

1- Toplumumuz gerçek anlamda algı hesabı yapmıyor. Hep kendi çıkarlarına göre sonuç üretmek için karalayıcı negatif hamleler yapıyor. Abdurrahim Albayrak’ın “Şampiyon olacaksa bilelim” dediği takım, G.Saray şampiyon olursa ne yapacak? Bir yerde “Başakşehir kollanıyor” beyanatının arkasından karşı hamleler ve hakem hataları da G.Saray’ın da kollandığı izlenimi verdi. Şampiyonluk yarışının VAR odalarından ziyade, yönetici göndermeleriyle dizayn edildiğinin sananlar yanılıyor.

SÖZ; NAMLUDAN ÇIKAN KURŞUN GiBiDiR

2- Kültür düzeyimiz bu. En yukarıdan en aşağıya, öfkesine hâkim olamayan, mantığını duygularının gerisine koyan bir milletiz. Namludan çıkan mermi gibi ağızdan çıkan lafın da geri alınması mümkün değil. Talihsiz bir açıklama. Rize Başkanı’nın silahı da mutlaka vardır. Kullanma niyeti olamazdı, cümleyi öfkesini bastırmak için kurdu. Ama başkanların ne dediğini bilen kişiler olması şart.

ZiRVE YARIŞI BU HAFTA SONA ERER

3- Liderin averajla belirlendiği ortamda şampiyonu kestirmek zor. G.Saray’ın son haftalarda ciddi bir şekilde konsantrasyon sorunu var. Terim, en kritik maçlarda takımın üstündeki stresi atamıyor. Bu noktada eski formundan uzak. Avcı da yaşlı takımı psikolojik olarak da hazırlayamadı. Mevsim başı “Başakşehir şampiyon olacaksa, hedefe inanmalı ve Anadolu takımlarına kolay kaybetmemeli” demiştim. Bu hafta bu iş biter. İki takım, kazananın şampiyon bitireceği maçı berabere bitirmez.

ORMAN iSTEMEYE iSTEMEYE SEÇiLDi

4- Orman’ın alternatifi yoktu. Beşiktaş’ın borcu çoktu. Yüksek profilli hiçbir Beşiktaşlı sorunun altına girmeye cesaret edemedi, ihale istemese de Orman’a kaldı. Kulislerinde Orman’ın tarzı hep tartışıldı. Bu kadar futbolcu satıp, Devler Ligi’nden gelir elde eden takımın bu kadar borcunu farklı dillendirenler de var. Orman istemeyerek başkan oldu. Tekinoktay, delegeye itimat vermedi; Beşiktaş’ın mali sıkıntısını çözecek profil olarak görülmedi.

KOÇ’UN iSTEDiĞi BAŞLANGIÇ OLMAZ

5- Koç’un taraftarın gözünde kredisi hâlâ yüksek. Ama o da neticede bir Türk ve koyu F.Bahçeli. Bazen duygularına kapılıyor. Topluma birleştirici mesajlar vermeli. Koç’un ve Yanal’ın beyanatları hoş değil. Futbolun geleceği için ne biliyorlarsa, daha kapalı ve hedefe odaklı mecralarda söylemeliler. TFF seçimlerinin bir başlangıç olmasını diledi Koç, ama bu genel kurul yapısıyla dilediği başlangıç gelmez. Öyle veya böyle sistem devam eder. Futbolun içinden olanlar yönetmeli ve siyaset futboldan elini çekmeli.

BU KAOSLA iNGiLTERE SEViYESi ZOR

6- O maçları izleyince futbolumuz adına üzüldük. Ajax’a da üzüldüm. Liverpool’un Devler Ligi’ni alacağını sanıyorum. Futbol endüstrisi çok büyük. Futbol değil; milyar dolarlar dönüyor. İyi futbolcu bonservis ücretleri 100 milyon Euro’ların üzerinden başlıyor. İngiltere’de seyirci futbol izlemek için statta. Çamur atmakla ve Makyevelist felsefeyle futbolu bu kadar değerli yapmak mümkün değil. İnsanları bölündüğü, saygının kalmadığı bir ülkede sadece futbolda değil, hayatın her alanında kaos varken sevgi yokken nasıl İngiltere’nin düzeyine ulaşabiliriz?

MEHMET ARSLAN:

DiZAYN, 3 BÜYÜK iÇiN YAPILIR

1- Türkiye’de bu tür komplolar üretiliyorsa bunun nedeni, yetersizliklerini hakeme yükleyen hoca ve yöneticilerin sözleri ve varlığıdır. Onlar başarısız olmuyor, ama hakemler hatalı oluyor! Sakın yanlış anlamayın; “Hakemler iyi” demiyorum. Ama iyi bir maç yöneten hakem için dahi söylenenleri unutmadık. 2- Yönetici ve hocaların pompaladıkları bu algıdan beslenen; mesleklerini kulüp amigoculuğuyla karıştırıp bundan nemalanan sözde spor habercisi ve yorumcusu da bu algıda pay sahibi. Haftalarca bize bir takımın kollandığını ve şampiyon yapılacağını söylediler. Ne oldu? Şimdi ne diyorlar? Kafalarını kuma gömdüler. Bu lig bir şekilde dizayn ediliyorsa, kesinlikle ama kesinlikle, 3 büyük takımdan birinin şampiyon olması için dizayn ediliyordur. SON NOT: Başakşehir kastedilerek, “Bu ülkede devletin takımı şampiyon yapılacak” dendi. Evet, bu ülkede devletin takımı var. Ama bir tane değil, tam 3 tane!

BÖYLE ORTAMA BÖYLE BAŞKAN!

2- Futbol izleyiciye keyif veren bir oyun. Bu evrensel gerçek bizde geçerli değil. Nefret, futbolumuzun temeli. Barcelona ile ilk şampiyonluğunu kazandığında bakın Guardiola ne diyor: “Kazandık. Herkes bu zaferden övgüyle bahsediyor. Ama ileride kaybedeceğimiz günler de olacak ve o zaman işler değişecek. Ama ben kaybetmesini de bilirim; bunu göreceksiniz. Zafer ve hüsran birbirlerini tamamlarlar. Biri olmadan diğeri de olmaz. Hüsran yaşama ihtimalini göze alınmadan zafer kazanılmaz.” Siz hiç kaybetme olgunluğunu böyle doğal karşılayan bir hocaya rastladınız mı? Hayır, onlar asla kaybetmez! Hakem yüzünden yenilirler! Onlar yetersiz değildir, hakem suçludur! Ee böyle bir ortamda Rize Başkanı da böyle konuşur!

BERABERLiK OLMAZ, G.SARAY KAZANIR

3- G.Saray kazanır, Berabere falan bitmez. Başakşehir, son 4-5 haftada tüm enerjisini yitirdi. Ben beraberlik ihtimalini çok düşük görüyorum. Kaldı ki berabere bile bitse, Galatasaray favori.

STAT BiLE ORMAN’I BAŞARILI KILAR

4- Orman’ın sözlerini ve bu sözlerini telafi etmek için kullandığı cümleleri duyunca kulaklarıma inanamadım! Sayın başkan bu konuda ne yazık ki çok büyük bir gaf yaptı. Bunun savunulacak hiçbir yanı yok. Başkanlık konusuna gelince. Hayır, bu soruya katılmıyorum. Orman, kimsenin aday olmadığı bir dönemde çıktı, başkan oldu ve Beşiktaş’a çok büyük katkı sağladı. Sadece stadın yapımı bile onu başarılı başkanlar arasına koymaya yeter.

ÇÜNKÜ BiZ OSMANLI BANKASI’YIZ!

5- G.Saray ile F.Bahçe’yi yer değiştirin. Düzenin değişmesi gerektiğini bu kez G.Saray söyler. Ki ikinciyken bile söylüyordu bunu G.Saray. “Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası’yız” diye bir reklam vardı eskiden. Bana o reklam spotunu hatırlatıyor bu tepkiler...

BiZiMKiSi BiR ÇADIR TiYATROSU

6- Tabii ki hayal. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları sonrası şunları yazmıştım; “Hafta içi mükemmel bir futbol gecesi yaşadık, 2 gün üst üste. Hafta sonu ise çadır tiyatrosu izledik” Hayırlı olsun herkese.

UĞUR MELEKE:

SERKAN ÇINAR BU MAÇA NASIL VERİLDİ?

1- Ben sade vatandaşım, komplo teorilerinden anlamam, bu sorunun da yanıtını bilmiyorum. Ancak ben başka bir sorunun cevabını merak ediyorum esas: Sezonun en kritik maçlarından biriydi Rize’deki. Maça atanan Serkan Çınar, bu yıl toplam sadece 8 karşılaşmada düdük çalmış. 31 haftada yönettiği Beşiktaş-F.Bahçe-G.Saray maçı sayısı toplam 1... Bu hakem, sizin büyük maç verebilecek kadar güvendiğiniz bir hakemse, bütün sezon neyi beklediniz? Yok eğer büyük maç kaldıramayacağını düşündüğünüz bir hakemse, niye Rize-G.Saray’a atadınız?

SAAT 05.00’TE EVDEN ALIRLAR

2- Bu ifadeleri ben kullansam sabah 5’te evden alınırdım muhtemelen! Ya da benzer ifadeleri Avrupa’da bir kulüp başkanı kullanmış olsa, çoktan sportif bir ceza almış, kamu davası için de duruşma tarihi bekliyor olurdu. Peki hakem Serkan Çınar, aynı sözleri Rize Başkanı için söylese ne olurdu sahi? Hakemlik yapmaya devam edebilir miydi? Öğretmenliği bile tehlikeye girerdi muhtemelen. Peki söz konusu bir hakem olduğunda takır takır işleyecek o hukuk, bir kulüp başkanı için niye aynı ritimde işlemiyor? Bu memlekette herkes eşit, bazıları daha mı eşit acaba?

KAZANAN ŞAMPİYON OLACAK

3- 32 haftalık normal sezon bitti, pazar akşamı ilk 2 takım bir play-off finali oynuyorlar adeta! G.Saray, kazanırsa G.Saray, Başakşehir kazanırsa Başakşehir şampiyon olacak. Beraberlikte de 8 averaj avantajı olan G.Saray, kupanın kulpundan tutacak. Ancak son haftaya G.Saray, ve Başakşehir 67’şer, Beşiktaş da 65 puanla girer; 34’üncü maçlar sonunda da üç takım 68’de eşitlenirlerse siyah-beyazlıların üçlü averaj avantajı söz konusu. Zayıf bir ihtimal, ama hâlâ Beşiktaş da hayatta. Bu tarihi sezona, tarihi bir final yakışacak bence.

BALE, BEŞİKTAŞ KONGRESİNE NASIL MEZE OLABİLİYOR?

4- Başkan adayı Tekinoktay’ın “Toshack bize Gareth Bale sözü verdi” açıklamasını okudum gazetelerden. Aklıma 2000’li yıllar geldi... Trabzonspor’un Yattara için Roma’dan “Totti artı 5 milyon” istediği yıllar... Şu anda Juventus’un-Tottenham’ın hayallerini süsleyebilecek bir oyuncu, Beşiktaş kongresine meze oluyor. Ve o kongre, bu adaya 2 bine yakın oy veriyorsa, Fikret Orman’a olan güven bayağı sarsılmış anladığım kadarıyla.

YENİ VİZYON KOYAN YOK

5- 30 yıldır Türk futbolunu izliyorum, aktörler değişiyor, o köhnemiş ‘komplo teorisyeni’ söylemler değişmiyor. Koç, sistemin baştan aşağı yenilenmesini istiyor da, bir alternatif öneriyor mu? Yoksa “Ahmet gitsin, Mehmet gelsin” mi mucize çözümleri yine? Eğer birisi bir gün çıkıp, “Süper Lig şirketleşsin, federasyonun görev alanı daralsın, kulüpler yasası ivedilikle hayata geçsin, başkanlar borçlardan sorumlu olsun” derse, ya da yepyeni bir vizyon koyarsa ortaya; o zaman inanacağım samimiyetlerine.

SUÇ YÜCELTİLİRSE OLUR MU?

6- Bir ay önce bir sporsevmez sahaya daldı ve Aston Villalı Grealish’e arkadan vurdu. O teröristi hemen hapse attılar, 14 hafta içeride kalacak. Federasyon da o adamı ömür boyu spor sahalarından men etti. Bu ülkedeyse sahaya dalıp Fernandes’e tekme atan adam, 2 hafta sonra başkasının passoligiyle maç izliyordu! Cardiff Menajeri Warnock, “Dünyanın en iyi ligini, dünyanın en kötü hakemleri yönetiyor” dediği için cezalandırıldı bu sezon. Burada başkanlar, hakem vurmaktan bahsediyorlar! Siz suçluyu suçsuzdan ayırmazsanız; suç işleyen hiçbir ceza almaz, hatta yüceltilirse nasıl değişir ki bu düzen?

GÜNTEKİN ONAY:

İDDİALAR, KOMPLOCULARIN DİZAYN ÇABASIDIR

1- ŞAMPİYONLUK yarışının dizayn edildiği savına katılmak mümkün değil. Bu tip komplo teorilerini ortaya atanların ligi dizayn etme çabası bunlar. Bu tarz eski numaraların futbolda yeri ve hiçbir geçerliliği yok. Türk futbolunun bu zihniyetlerden arınması şart. Oyunu lekeleyen, imajını sarsan ve marka değerini olumsuz etkileyen maalesef bu tip söylemler. Ne yazık ki insanlar bu iddialara ve ithamlara inanıyor.

KİM KİMİ VURUYOR, BURAYI TEKSAS MI SANDINIZ?

2- RİZESPOR Başkanı, maçın ardından çok daha medeni ve uygun bir üslupla isyanını dile getirmeliydi. Kulüp başkanları sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorunda. Kim kimi vuruyor? Western filmlerindeki Teksas mı burası? Sanıyorum maksadını fazlasıyla aşan ifadeler kullandı ve pişmandır.

BU FİNALDEN MUTLAKA BİR KAZANAN ÇIKACAKTIR

3- G.SARAY, Türkiye liginde içeride oynadığı her maçta favoridir. Zaten evinde son 2 yılda aldığı sonuçlar da ortada. Şenol Güneş, G.Saray’ın agresifliğine orta sahada necip’i oynatarak cevap vermeye çalıştı. Teknik kalitesi yüksek oyuncuları kullanmadı. Hata yaptı. Abdullah Avcı, nasıl bir oyun tercih edecek? Bu sorunun cevabı belirleyici olacaktır. Topa sahip olmak mı isteyecek? Yoksa topu G.Saray’a mı verecek? Beraberlik çıkarsa kağıt üzerinde G.Saray’ın Sivas deplasmanı daha zor görünüyor. Ancak ben bu finalden bir kazanan çıkacağını düşünüyorum.

O 16 SAATİNİ VEREN ESKİ FİKRET ORMAN ARTIK YOK

4- HÜRSER Bey, medeni bir şekilde demokratik hakkını kullanıp aday oldu. Medyada yer almamasına ve projelerini duyuramamasına rağmen beklentilerin üstünde oy aldı. Bunların çoğu tepki oylarıydı. Fikret Orman, Beşiktaş’ın başkanı ancak unutmasın ki sahibi değil. İlk yıllardaki tevazu, şevk ve motivasyonla çalışmalı. Gününün 16 saatini Beşiktaş’a veren Orman, son dönemlerde yok. Her şeyden önce de ilk misyonu bölünmüş camiasını birleştirmek olmalı.

TALEPLER SAMİMİYSE KATILMAMAK ELDE DEĞİL

5- TÜRK futbolunun düzelmesi için yapılan samimi açıklamalar ise buna katılmamak mümkün değil ancak ezeli rekabetin getirdiği çekişmeden kaynaklanan bir fırsatçılık söz konusuysa da hoş bir söylem olduğunu söyleyemeyiz.

ADALETİ ÖNCE TOPLUM TALEP ETMELİDİR

6- Bu seviyeyi yakalamak için önce oyuna ve rakibe saygı şart. Spor kültüründen çok uzak bir kitle var. Kuralları bilmeyen, bilse de hiçe sayan, ofsayt olmayan pozisyonu dahi sosyal medyada paylaşıp ofsayt iddiasında bulunan bir kitle var. Kazanmak için her yol mübah. Rakibe saygı ve empati olursa bu durum düzelir. Spor ahlakı ve etiği konusunda ne yazık ki Avrupa’nın 50 yıl gerisindeyiz. Adaleti önce toplum talep edecek. Bu iş ancak böyle düzelir. Kazananın kaybedeni teselli ettiği, kaybedenin de kazananı alkışlayıp tebrik ettiği bir futbol ortamı bizim için şu an ütopya.