Benzia yedeğe
Bursaspor maçı için planını hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, sabır tüketen Cezayirli futbolcuyu kulübeye çekecek. Yerine formayı Mehmet Ekici giyecek.
Antalya kampında, "İkinci yarının zirve takımı olacağız" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak Bursaspor karşılaşmasında operasyona başlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kupada kaybedilen Ümraniyespor maçındaki performansından memnun kalmadığı Yassine Benzia'yı kulübeye çekecek. Yanal, Bursa deplasmanında orta alanın ön tarafında Mehmet Ekici'yi kullanacak. Yanal'ın özellikle Benzia'nın temposundan memnun olmadığı ve bu nedenle lig maçlarındaki sertliği kaldıramayacağını düşündüğü için oyuncuyu yedek soyunduracağı öğrenildi.
FREY BİR ADIM ÖNDE
Fenerbahçe'de sezonun formsuz ismi Slimani, Bursa deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal, Bursaspor maçı öncesinde santrforda kime görev vereceğine kesin karar vermedi. Ancak tecrübeli teknik adamın fiziksel devamlılığı nedeniyle Frey ile başlamayı doğru bulduğu ve skorun gidişatına göre Soldado'yu silah olarak oyuna sürmeyi planladığı kaydedildi.
MOSES BİTİYOR
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Chelsea'li Victor Moses ile anlaşma noktasına geldi. İngiliz kulübü ile yapılan pazarlıklarda son pürüzlerin kaldığı bu transferin Bursa maçından sonra açıklanacağı bildirildi. Chelsea'de bu sezon şans bulamayan Nijeryalı kanat oyuncusu 1.5 sezonluğuna kiralanacak.
İSABETLİ ŞUTU YOK
Benzia, bir hücum oyuncusu olarak sezonun ilk yarısı boyunca rakip kalelere isabetli şut gönderemeyerek son derece ilginç bir istatistiğe imza attı. (Sabah)
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