Benzia kadroda yok, Şener listede!
Fenerbahçe'nin 28 kişilik lig kadrosu açıklandı...
Fenerbahçe'nin 28 kişilik lig kadrosu belli oldu. TFF'ye iletilen kadroda Benzia yer almadı.
Ersun Yanal son anda Benzia tercihinde bulunurken Şener'in kadroda yer aldığı öğrenildi.
Miha Zajc listede
Sarı lacivertlilerin yeni transferi Miha Zajc'in TFF listesine yazılıp yazılmadığı tartışma konusu olmuştu. TFF kayıtlarına göre sarı lacivertlilerin Sloven orta sahasının lisansı çıktı ve listeye eklendi.
Fenerbahçe Empoli'de transfer ettiği genç futbolcu için Salih'i İtalyan ekibine vermişti...
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