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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Belhanda'nın yerine Fernando

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Belhanda'nın yerine Fernando

Derbinin kahramanı Fernando'ya Rize'de sürpriz görev.

Attığı gol ve yaptığı asistle Beşiktaş derbisine damga vuran Fernando’yu Fatih Terim farklı bir mevkide oynatma kararı aldı. Normalde defansif orta saha olarak görev alan Brezilyalı, Rize’de forvet arkasında mücadele edecek.

Kart cezalısı olması nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek olan Younes Belhanda’nın yerine teknik direktör Fatih Terim’in, beklendiği gibi Emre Akbaba’yı değil, Fernando’yu oynatmayı planladığı öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde ileri yaptığı koşular, attığı yerinde ara paslar ve fizik durumunun da Emre’ye oranla iyi olması nedeniyle sürpriz bir göreve soyunacağı öğrenildi. Yani Galatasaray’da her zaman orta sahada ön liberoda görev alan Fernando, Rize’de bu kez ofansta forma giyecek.

Orta saha Ndiaye ile Donk'un

Taktiksel çalışmalarda da Terim’in, Fernando’nun görev bölgesini değiştirdiği ve ofansif orta saha olarak denediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Rize’de Fernando’yu oyun kurucu olarak oynatırken orta saha hattını ise Ndiaye-Donk ikilisinden kurmayı planladığı öğrenildi. Sarı kırmızılı ekip dün hazırlıklarına devam ederken, Terim futbolcularına Rize karşılaşmasının taktiğini çalıştırdı. Ayrıca gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Sakatlığı süren Konstantinos Mitroglou’nun da tedavisine devam edildi.

Derbi primleri yatırıldı

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Rize deplasmanına bugün hareket edecek olan Galatasaray takımına iyi bir haber daha geldi. Sarı kırmızılı yönetim hafta başında verdiği sözü tuttu ve Beşiktaş derbisinin primlerini oyuncularının hesaplarına yatırdı. 2-0 galip gelinerek zirveye çıkılan galibiyet sonrası Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın yoğun çabası ile 3 milyon TL bulundu ve hesaplara aktarıldı. Sarı kırmızılılar, yarın Rize deplasmanından da 3 puanla dönerse 3 milyon TL daha prime hak kazanacak.

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