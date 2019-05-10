Belhanda'nın yerine Fernando
Derbinin kahramanı Fernando'ya Rize'de sürpriz görev.
Attığı gol ve yaptığı asistle Beşiktaş derbisine damga vuran Fernando’yu Fatih Terim farklı bir mevkide oynatma kararı aldı. Normalde defansif orta saha olarak görev alan Brezilyalı, Rize’de forvet arkasında mücadele edecek.
Kart cezalısı olması nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek olan Younes Belhanda’nın yerine teknik direktör Fatih Terim’in, beklendiği gibi Emre Akbaba’yı değil, Fernando’yu oynatmayı planladığı öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş derbisinde ileri yaptığı koşular, attığı yerinde ara paslar ve fizik durumunun da Emre’ye oranla iyi olması nedeniyle sürpriz bir göreve soyunacağı öğrenildi. Yani Galatasaray’da her zaman orta sahada ön liberoda görev alan Fernando, Rize’de bu kez ofansta forma giyecek.
Orta saha Ndiaye ile Donk'un
Taktiksel çalışmalarda da Terim’in, Fernando’nun görev bölgesini değiştirdiği ve ofansif orta saha olarak denediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Rize’de Fernando’yu oyun kurucu olarak oynatırken orta saha hattını ise Ndiaye-Donk ikilisinden kurmayı planladığı öğrenildi. Sarı kırmızılı ekip dün hazırlıklarına devam ederken, Terim futbolcularına Rize karşılaşmasının taktiğini çalıştırdı. Ayrıca gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Sakatlığı süren Konstantinos Mitroglou’nun da tedavisine devam edildi.
Derbi primleri yatırıldı
Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Rize deplasmanına bugün hareket edecek olan Galatasaray takımına iyi bir haber daha geldi. Sarı kırmızılı yönetim hafta başında verdiği sözü tuttu ve Beşiktaş derbisinin primlerini oyuncularının hesaplarına yatırdı. 2-0 galip gelinerek zirveye çıkılan galibiyet sonrası Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın yoğun çabası ile 3 milyon TL bulundu ve hesaplara aktarıldı. Sarı kırmızılılar, yarın Rize deplasmanından da 3 puanla dönerse 3 milyon TL daha prime hak kazanacak.
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