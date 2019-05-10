G.Saray'ın eski kalecisi Brad Friedel kovuldu!
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi New England Revolution'da teknik direktör Brad Friedel'ın görevine son verildi.
New England Revolution Kulübü, 2017'den bu yana takımı çalıştıran 47 yaşındaki ABD'li teknik direktör Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Bir dönem Galatasaray'da kalecilik yapan Friedel yönetiminde 12 haftası geride kalan MLS'te 8 puan toplayan New England Revolution, Doğu Konferansı'nda son sırada bulunuyor.
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