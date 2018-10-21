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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.10.2018 - 21:58, Son Güncelleme:

Bayram Bektaş: Yenemeyeceğimiz rakip yok

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Bayram Bektaş: Yenemeyeceğimiz rakip yok

Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Bayram Bektaş, Beto’nun kurtardığı penaltıyı kırılma noktası olarak niteleyerek, “Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmediğimiz maçta yenemeyeceğimiz rakip yok” şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçın ilk yarısının vasat geçtiğini ifade ederek, “İlk 20 dakika pozisyon alamadık. Rakibin hareketli orta sahası ve kanatlarının içeri girerek topla buluşması bizi sıkıntıya soktu. Rakip fazla üstümüze geldi diyebiliriz. Beto’yu tebrik ediyorum. Penaltıdan önce Wallace’a faul var gibi. Sonuçta Beto’nun inanılmaz kurtarışı geldi. Maçın kırılma noktası diyebilirim. Beto’yu takdir ediyorum. Takımı ayakta tuttu. Oyunumuzu oynamadan içeri berabere girdik. İkinci yarı çok farklı oynadık. Antrenmanda çalışmamızdan yola çıkarak iyi pas yapan bir takımı hataya zorladık. Bu da beni mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmediğimiz maçta yenemeyeceğimiz rakip yok” dedi.

Bir sistem oturtmaya çalıştıklarını ifade eden Bektaş, “Bu bizi başarıya götürüyor. Berkan’ın iyi ortasıyla ikinci golü attık, daha fazla da atabilirdik. Direkten dönen topumuz var. Rakibi kenarlara yönlendirdik, çok orta yaptırdık belki ama eşleşmeyi de doğru yaptığımız için çoğu topa biz vurduk. Üçüncü bölgede Jerome’un daha iyi olması rakip kale top taşımamıza sebep oldu” diye konuştu.

Oyuncuların attığı gollerden sonra sakatlanan Traore’nin formasını açtıklarını hatırlatan Bektaş, “Bu galibiyet Traore’ye ve camiamıza armağan olsun” dedi.

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