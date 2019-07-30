Bayern Münih’ten Fenerbahçe’ye ’merhaba’ mesajı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Münih’in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup’ta Bayern Münih, bugün TSİ 21.30’da karşılaşacağı Fenerbahçe’ye jest yaparak ’merhaba’ paylaşımı yaptı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda şehirden görüntüler ile Fenerbahçe’nin havalimanından ve stada gelişinden görüntüler yer aldı. Bu videoyu "Merhaba" yazarak paylaşan Bayern Münih’in bu paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Merhaba & Servus @Fenerbahce! 👋— FC Bayern München (@FCBayern) July 30, 2019
Willkommen in München zum #AudiCup 2019! ⚽#packmas pic.twitter.com/sDHviUN79t
Yorumları Göster
Yorumları Gizle