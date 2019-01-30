Sonunda transfer oldu! Vincent Janssen...
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe'den Tottenham'a geri döndükten sonra transferde adı bir çok kulüple anılan Janssen, mutlu sona ulaştı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Tottenham'da sakatlığı nedeniyle foorma şansı bulamayan Hollandalı futbolcunun yeni adresi La Liga oldu.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre Tottenham, Janssen'in transferi için La Liga ekibi Real Betis ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun İspanya'ya giderek yeni takımına imza atması bekleniyor.
Vincent Janssen, Fenerbahçe'de forma giydiği 18 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergilemişti.
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