Fenerbahçe'den kampanya açıklaması! İşte detaylar...
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile destek kampanyasının detaylarını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süre için izin alındı. Hem gerçek kişiler hem de kurumlar kampanyaya "bağış", "sponsorluk" ve "reklam" şeklinde katılabilecek. Kampanya için 1 yıl süre alındı. 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL, bir yıl içinde de 1 milyar TL toplanması hedefleniyor. Elden para toplanmayacak. Kimse telefonla aranmayacak.
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