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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.04.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Başakşehir'in savunması dağıldı! Büyük değişim...

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Başakşehir'in savunması dağıldı! Büyük değişim...

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Medipol Başakşehir'de savunma da dağılmış durumda. Ligin ilk yarısında oynanan 17 maçta kalesinde sadece 8 gol gören turuncu-lacivertliler, ikinci yarıda çıktığı 13 müsabakada ise ağlarında 10 gole engel olamadı.

Süper Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Medipol Başakşehir'de işler tersine döndü.

Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve buna karşın da 2'şer mağlubiyet ile beraberlik yaşayan turuncu-lacivertliler, söz konusu süreçte kalesinde de 6 gol gördü.

Ligin ilk yarısında özellikle savunma hattının başarılı performansıyla rakiplerine geçit vermeyen ve kalesine bir nevi duvar ören Abdullah Avcı'nın takımı, ikinci yarıda bu özelliğini de yitirmiş oldu.

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13 maçta 10 gol yedi

Spor Toto Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde sadece 8 gol gören Başakşehir, bu istatistikle Avrupa'ya da damgasını vurmuştu. Ancak turuncu-lacivertlilere adeta nazar değdi. Aslında İstanbul ekibi ligin ikinci devresine de iyi başlamış, savunma özelliğiyle de öne çıkmaya devam etmişti. Fakat yaşanan sakatlıkların da etkisiyle Teknik Direktör Avcı'nın defans kurgusunda mecburi değişikliklere gitmesi takımın daha kolay gol yer duruma gelmesine sebep oldu. Medipol Başakşehir, 18 ila 30. haftalar arasında tam 10 gol yedi. Bu 10 golün 5'i ise son 3 haftada geldi.

Ayrıca ilk yarıda sadece Kasımpaşa mücadelesinde kalesinde 2 gol gören, o müsabaka haricinde bir maçta en fazla 1 gol yiyen Başakşehir, ikinci devrede ise tam 3 karşılaşmada ağlarında 2 gol gördü ve bu maçların 2'sini kaybetti.

Başakşehirin savunması dağıldı Büyük değişim...

Epureanu etkisi

Başakşehir'in son haftalardaki düşen performansında Moldovalı stoper Epureanu'nun takımdan ayrı olmasının da etkisi büyük. Başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 haftadır takımdaki yerini alamıyor ve geçirdiği ameliyattan dolayı da sezonu kapamış gibi görünüyor.

Epureanu'nun yokluğun Abdullah Avcı o bölgede genelde Mahmut Tekdemir'i kullanıp, bu oyuncunun yanına da Serdar Taşçı ve Attamah ikilisinden birini değişimli olarak monte ediyor. Fakat Mahmut'un asıl mevkisinin orta saha olması da defanstaki etkinliğini ister istemez azaltıyor. Tüm bu sebepler göz önüne alındığında Alexandru Epureanu'nun turuncu-lacivertlilerin geri 4'lüsündeki etkisi de ortaya çıkıyor.

Başakşehir, bu sezon 32 yaşındaki futbolcudan yoksun 8 maça çıktı. Bu mücadelelerin 2’sini kaybeden İstanbul temsilcisi, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Aynı zamanda Moldovalı'nın olmadığı son 6 haftada sadece 2 kez kazanabilen ve 10 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 7 de gol yedi.

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