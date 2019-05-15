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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.05.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Başakşehir'in iki yıldızı Fenerbahçe'ye transfer oluyor! İmzalar atılıyor...

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Başakşehir'in iki yıldızı Fenerbahçe'ye transfer oluyor! İmzalar atılıyor...

Fenerbahçe gelecek sezonunu transfer çalışmalarına bu kez erkenden start verdi, iki isimle yapılan görüşmelerde önemli yol alındı.

Kötü geçen bu sezonun izlerini bir an önce silmek isteyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve kurmayları, önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluğu getirecek kadroyu kurmak adına çalışmalarına hemen başlamıştı.

Dış transferde Sportif Direktör Damien Comolli, Bournemouth’tan kaleci Begovic, Feyenoord’dan Vilhane ve Newcastle United’dan Diame gibi isimlerle yakın temasa geçerken, Türkiye’deki yıldızlar için de düğmeye basıldı.

Fanatik'in haberine göre; Ligde şampiyonluk yarışı veren Başakşehir’in iki önemli ismi Edin Visca ve İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmak isteyen Kanarya’nın, bu doğrultuda tüm imkanlarını seferber ettiği konuşuluyor.

Fenerbahçede Comolli gidecek oyuncuların menajerleri ile görüştü
Fenerbahçe'de Comolli gidecek oyuncuların menajerleri ile görüştü

Onlar da gelmeye hazır

Hatta hem Visca hem de İrfan için yapılan görüşmelerde önemli bir yol alındığı, lig bitiminde bir kez daha masaya oturulduktan sonra tarafların imzaları atacağı öğrenildi.

Oyuncular açısından da herhangi bir sıkıntı olmadığı, sağ kanatta oynayan Visca ile hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında forma giyen İrfan’ın, Sarı-Lacivertli formayı giymeye hazır oldukları bildirildi. Bu transferleri gerçekleşmesi durumunda, takıma büyük güç katacağı düşünülüyor.

23 yaşındaki İrfan Can, bu sezon ligde 30 maçta oynarken, şu ana kadar 4 gol ve 5 asistle mücadele etti. Uzun yıllardır Başakşehir’de oynayan 29 yaşındaki Visca, ligde şu ana kadar sahne aldığı 32 maçta 12 gol atarken, 14 de asist yaptı.

Kaleci Asmir Begovic bir dönem Ada'da Stoke City forması da giymişti...

Başakşehirin iki yıldızı Fenerbahçeye transfer oluyor İmzalar atılıyor...

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