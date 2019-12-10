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Futbol
İHA
10.12.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Başakşehir'e Gladbach deplasmanında İspanyol hakem!

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Başakşehir'e Gladbach deplasmanında İspanyol hakem!

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

12 Aralık Perşembe günü Borussia-Park'ta TSİ 23.00'de başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

Yukatel Denizlispor 1-1 Medipol Başakşehir
Yukatel Denizlispor 1-1 Medipol Başakşehir
"Beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi"Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında maçın başından gol yedikleri dakikaya kadar oyuna çok rahat bir şekilde devam ettiklerini söyledi.
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Başakşehire Gladbach deplasmanında İspanyol hakem

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