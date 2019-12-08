Yukatel Denizlispor 1-1 Medipol Başakşehir

Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Başakşehir'in golü 54. dakikada Edin Visca'dan geldi. Golün asistini yapan isim Clichy oldu. Denizlispor'un golünü ise Modou Barrow 60. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve puanı 26 oldu. Denizlispor ise puanını 18'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 14. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

12. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Demba Ba topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

29. dakikada Clichy'nin pasında topla buluşan Aleksic'in uzaktan vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Barrow'un sol taraftan kullandığı köşe atışında Rodallega topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

52. dakikada Elia'nın yerden pasında rakip ceza sahasında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Clichy'nin savunmanın arkasına gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Visca, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

60. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Sacko'nun sol kanattan pasında topla ceza sahasına giren Barrow'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

71. dakikada Barrow'un sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada topla buluşan Sacko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90 5. dakikada ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında topla buluşan Estupinan, soldan girdiği ceza sahasında pasını Barrow'a verdi. Barrow'un vuruşunda, top yan direkten döndü. Dönen top, kaleci Mert Günok'a çarparak kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

3 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkardı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. 54. dakikada Visca'nın golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 60. dakikada Barrow'un golüne engel olamayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Bu sonuçla İstanbul ekibinin 3 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

Ligin 11. haftada sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçen Okan Buruk'un takımı, bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırmıştı. 13. haftada ise Fatih Terim Stadı'nda Antalyaspor'u 2-0 yenen Başakşehir, üst üste aldığı güzel sonuçlarla zirve yarışında da avantajlı hale gelmişti.



Yenilmezlik 12 maça çıktı

Turuncu-lacivertli takımda galibiyet serisi sona erse de yenilmezlik 12 maça çıktı. Son olarak ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakadan sonra yenilgi yüzü görmedi.

Medipol Başakşehir, bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.



Başakşehir'in, Fenerbahçe maçından sonra oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği: 1 - Başakşehir: 2

Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1

Başakşehir: 5 - Rizespor: 0

Gaziantep FK: 1 - Başakşehir: 2

Başakşehir: 2 - Göztepe: 1

Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2

Alanyaspor: 0 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 2 - Ankaragücü: 1

Galatasaray: 0 - Başakşehir: 1

Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 0

Denizlispor: 1 - Başakşehir: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko (Dk. 78 Burak Çalık), Olcay Şahan (Dk. 70 Aissati), Barrow, Rodallega (Dk. 90 3 Estupinan)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 90 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 88 Muhammet Arslantaş), Elia (Dk. 85 Kerim Frei), Demba Ba

Goller: Dk. 54 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Sackey, Dk. 43 Murawski, Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor), Dk. 85 Aleksic (Medipol Başakşehir)