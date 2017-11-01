Başakşehir'de sakatlık şoku! Orta sahanın...

Takımın dün yaptığı antrenmana Göztepe maçında sakatlanan ve sağ ayak baş parmağı ekleminde yırtık ve kemik ödemi tespit edilen Manuel Da Costa, geçtiğimiz hafta içi antrenmanda ayak bileğini burkan ve kemik ödemi saptanan Mehmet Batdal, Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkan oyunculardan sol uyluk üst ön adalesinde birinci derece kas hasarı saptanan Mahmut Tekdemir ile sağ baldırında kas spazmı ve kas zarında minimal ödemi bulunan Emre Belözoğlu katılmadı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde MR’ları çekilen oyunculardan Mahmut Tekdemir, Hoffenheim ve Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı müsabakalarda yer alamayacak. Kaptan Emre Belözoğlu da Avrupa maçında yer alamayacak ve sağlık ekibi tarafından Malatya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Ayrıca sakatlıkları sonrası takıma dönüş adaptasyon çalışmaları yapan Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou ise takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Öte yandan Sağlık ve Atletik Performans ekipleri tarafından takıma son iki sezondur her müsabaka sonrası uygulanan toparlanma ölçümleri ve sakatlık riski analizleri dün deAkhisarspor maçında oynayan oyunculara uygulandı. Yapılan ölçümler sonucunda risk belirlenen oyuncularla ilgili gerekli tedbirler alındı.