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Futbol
AA
06.12.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Başakşehir'de Denizlispor hazırlığı sürüyor! Deplasman yolculuğu yarın...

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Başakşehir'de Denizlispor hazırlığı sürüyor! Deplasman yolculuğu yarın...

Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor ile 8 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir yarın öğlen yapacağı idmanın ardından Denizli'ye gidecek.

 

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Başakşehirde Denizlispor hazırlığı sürüyor Deplasman yolculuğu yarın...

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