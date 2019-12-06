Başakşehir'de Denizlispor hazırlığı sürüyor! Deplasman yolculuğu yarın...
Süper Lig'in 14. haftasında Yukatel Denizlispor ile 8 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan antrenman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir yarın öğlen yapacağı idmanın ardından Denizli'ye gidecek.
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