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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
12.04.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Başakşehir'de Arda Turan ve Epureanu şoku

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Başakşehir'de Arda Turan ve Epureanu şoku

Beşiktaş deplasmanında sezonun en kritik sınavına çıkacak olan Başakşehir’de takıma dönmeleri beklenen Arda Turan ve Epureanu’nun tedavilerinin uzadığı ve iki yıldızın da zorlu maçta olmayacağı bildirildi.

Lider Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu sonrası yapılan çift kale maçla sona erdi.

utlak 3 puan parolasıyla kritik karşılaşmaya hazırlanan İstanbul ekibinde iki yıldızdan kötü haber var.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Konya maçının ardından Arda ve Epureanu’nun Beşiktaş’a karşı forma giymelerini beklediğini ifade etmişti.

Son idman bu akşam
Ancak iki yıldızın da tedavileri beklenenden uzun sürecek gibi görünüyor. Edinilen bilgiye göre Başakşehir’de Beşiktaş maçı için Epureanu ve Arda kadroya alınamayacak.

Sol kanatta Elia, stoperde ise yine Mahmut - Attamah’ın forma giymesi bekleniyor.

Abdullah Avcı’nın takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Başakşehirde Arda Turan ve Epureanu şoku

Visca, Kartal’ı seviyor
Bu sezon Süper Lig’de en fazla gol pası veren isim Başakşehir’den Edin Visca...

12 kez asist yapan Bosna Hersekli oyuncunun Süper Lig kariyerinde Beşiktaş’tan daha fazla asist yaptığı rakibi yok. Visca, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile birlikte Beşiktaş’a karşı 4’er asistle oynadı.

29 yaşındaki futbolcu bu maçta da Abdullah Avcı’nın en büyük kozu olacak.

Güneş’in Avcı kâbusu
Beşiktaş’ın başına geçtikten sonra Abdullah Avcı’yı Süper Lig’de sadece bir kez mağlup edebilen Şenol Güneş, tek galibiyetini ilk karşılaşmada aldı. Eylül 2015’teki mücadele 2-0 sona ermişti.

Şenol Güneş o karşılaşmadan sonra Avcı’ya karşı 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynadı. İki teknik adamın karşılaşması bu açıdan da büyük önem taşıyor.

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Beşiktaşta Andre Schürrle harekatı
Beşiktaş'ta Andre Schürrle harekatı
Emre Belözoğlu döktürdü!Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'de, bu sabah yapılan antrenman sonunda keyifli anlar yaşandı...
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