Beşiktaş'ta Andre Schürrle harekatı
Babel'in gitmesi, Gökhan Töre'nin kadro dışı bırakılması, Quaresma'nın da sakatlanmasıyla birlikte kanatlarda zorlanmaya başlayan siyah-beyazlılar, öncelikle bu mevkisini güçlendirmek istiyor.
Kartal'da uzun süredir Premier Lig'de küme düşen Fulham'ın iki eski Beşiktaşlı'sı kaleci Fabri ve Ryan Babel'in yuvaya döneceği konuşuluyordu.
Dün ise yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, siyah-beyazlıların menajeri tarafından önerilen Ryan Babel'i değil de Fulham'da kiralık oynayan Dortmundlu Andre Schürrle'yi kiralamak için devreye girdiği iddia edildi.
28 yaşındaki Alman oyuncu, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 25 resmi maçta görev yaparken, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
Asıl mevkii sol kanat olan Schürrle, sağ kanat ve santrforda da görev yapabiliyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle