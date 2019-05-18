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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.05.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Başakşehir'de son dakika! Emre'nin son durumu...

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Başakşehir'de son dakika! Emre'nin son durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik maçta yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı mücadele Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

- Averaj üstünlüğü Galatasaray'da

Zorlu mücadele öncesinde 66 puana sahip iki takımdan Galatasaray gol averajındaki üstünlüğü ile Medipol Başakşehir'in önünde yer alıyor.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısında Başakşehir'de yaptığı maç 1-1 sona ermişti. Şampiyonluk yolunda genel averajdan önce ikili averajın önemli olması sebebiyle bu maçta kazanan takım 3 puan öne geçecek ve ligin bitimine 1 hafta kala zirveyi garantileyecek.

Karşılaşmanın berabere sona ermesi halinde ise son haftada da puan eşitliğinin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak. Genel averajda bu maç öncesinde Galatasaray 8 gollük üstünlüğe sahip.

- Emre Belözoğlu'nun durumu belirsiz

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde tedavisi süren kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

İstanbul ekibinin, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Başakşehirde son dakika Emrenin son durumu...

- Epureanu, Arda ve Demba Ba yok

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 3 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek.

Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan bu karşılaşmada görev alamayacak.

- Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Galatasaray karşılaşması öncesinde üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Robinho, Emre Belözoğlu ve Junior Caiçara bu maçta da sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. 

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Başakşehirli Clichy, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'ye 2011 yılında transfer olmuştu...

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