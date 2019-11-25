Başakşehir açıkladı! Roma maçı öncesi konser...
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 28 Kasım Perşembe günü oynayacağı Roma maçı öncesinde şarkıcı Fettah Can'ın konser vereceğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir'den Roma maçı öncesi taraftarlarına sürpriz geldi.
Başakşehiir Kulübü resmi Twitter hesabından 28 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Roma karşılaşması öncesinde Stat Park Meydanı'nda konser verileceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Tüm futbolseverleri Perşembe günü @OfficialASRoma ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde Stat Park Meydanı'ndaki @fettahcan konserine bekliyoruz" denildi.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle