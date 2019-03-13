Barselona'da taraftar kavgasında 5 Fransız gözaltında

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBarselona'da taraftar kavgasında 5 Fransız gözaltında
GeriFutbol Barselona'da taraftar kavgasında 5 Fransız gözaltında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: AA Spor / Fotoğraf: AFP Spor
13.03.2019 - 21:27, Son Güncelleme:

Barselona'da taraftar kavgasında 5 Fransız gözaltında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barselona'da taraftar kavgasında 5 Fransız gözaltında

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam oynanacak Barcelona-Olympique Lyon maçı öncesinde, iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgada 5 Fransız'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Barselona yerel polisinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Sants Mahallesi'nde Olympique Lyonlu ve Barcelonalı taraftarların arasında çıkan olaylara polisin müdahale ettiği belirtildi. Kavgada hafif yaralananların olduğu ve 5 Fransız'ın gözaltına alındığı duyuruldu.
İspanyol basını, Barselona polisinin taraftar kavgasına müdahale ederken biber gazı kullandığını, başından yaralanan bir taraftarın hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Katalan polisi, Barcelona-Olympique Lyon karşılaşmasını "yüksek riskli" olarak tanımlayarak önlemlerini artırmıştı. Yaklaşık 4 bin 500 Fransız taraftarın maç için Barselona'ya geldiği ve bunlardan 300 kadarının aşırı sağ radikal gruplara bağlı oldukları belirtiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Galatasaray'da kadro dışı kaldı! Sezon sonu Fenerbahçe'ye...

Beşiktaş, sağanak yağmur altında çalıştı

A klasman hakemlerine VAR eğitimi

Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı