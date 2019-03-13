Barcelona güle oynaya turladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lyon'u 5-1 mağlup eden Barcelona, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
İspanya'nın Barcelona takımı, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fransa kulübü Olympique Lyon'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 78. dakikalarda Lionel Messi, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique, 86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon'un tek golünü, 58. dakikada Lucas Tousart kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde 131. maçına çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, turnuvada en fazla forma giyen Barcelonalı futbolcular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Andres Iniesta'yı (130) geride bıraktı. Listenin zirvesinde Barcelona formasıyla 151 maçta görev alan Xavi bulunuyor.
Barcelona'nın ilk 11'i: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Rakitic, Coutinho, Messi, Suarez.
Lyon'un ilk 11': Lopes, Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Mendy, Tousart, Fekir, Ndombele, Depay, Dembele.
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