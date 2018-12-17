Barış Alıcı için flaş itiraf! Galatasaray...
Fenerbahçeli futbolcu Barış Alıcı için Galatasaray itirafı geldi.
Menajer Batur Altıparmak, “Barış Alıcı’yı Galatasaray ile Başakşehir de istemişti. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye geldi” dedi.
Barış'ı Galatasaray ve Başakşehir'in de istediğini söyleyen menajer Batur Altıparmak, "Başka yere de gidebilirdi ama gitmedi. Fenerbahçe'yi tercih etti. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye geldi" diye konuştu. (Takvim)
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