Barcelona'dan "yeni" Griezmann hamlesi! 120 milyon euro...
Real Madrid'in Porto'dan 50 milyon euroya transfer ettiği Eder Militao sonrası bir bomba da Barcelona patlatmak üzere! Katalan ekibi, geçtiğimiz yaz Antoine Griezmann'ı almak için yoğun çaba sarf etmiş ama sonuca ulaşamamıştı, yeniden harekete geçiyorlar!
L'Equipe'in haberine göre Barcelona'nın Griezmann sevdası bitmiş değil!
2018-19 sezonu başında Fransız golcüyü kadroya katmak için yoğun çaba harcayan ama bir türlü sonuca ulaşamayan Barcelona, gözünü önümüzdeki yaz transfer dönemine dikmiş durumda...
Juventus'a elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Atletico Madrid'de büyük bir değişim yaşanacak ve bununla birlikte Antoine Griezmann da takımdan ayrılacak isimlerden biri olacak.
Haberin detayında, şu an için 200 milyon euro "serbest kalma bedeli" bulunan Fransız golcü için Haziran sonrası bu rakamın 120 milyon euroya düşeceği ve bu düşüş sonrası Barcelona'nın bu sefer Griezmann'ı alma konusunda daha kararlı olacağı belirtildi.
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