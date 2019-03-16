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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.03.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

Zidanelı Real Madrid iyi başladı

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Zidanelı Real Madrid iyi başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 2-0 yendi.

Real Madrid, hafta içinde göreve getirdiği teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde ilk maçında rahat bir galibiyet aldı.

Teknik direktör Santiago Solari döneminde fazla oynama fırsatı bulamayan ancak Zidane ile ilk 11'e dönen Isco, Gareth Bale ve Marcelo, Celta Vigo karşısında alınan galibiyetin mimarları oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında gelen Real Madrid'in gollerini 62. dakikada Isco ve 77. dakikada Bale attı.
Zidane karşılaşmanın hem başında hem de sonunda Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madridli taraftarlarca uzun süre alkışlandı.
Bu arada Celta Vigo'daki Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ilk 11'de sahaya çıkarak, 76. dakikada yerini Fran Beltran'a bıraktı. Emre Mor ise kadroda yer almadı.

Aldığı galibiyetle puanını 54'e çıkaran Real Madrid, 3'üncülükteki yerini korudu. Celta Vigo ise 25 puanla düşme hattındaki 18. sırada yer aldı.

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