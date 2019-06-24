Banega'yı Diagne getirecek

Luyindama’nın bonservisine verilen para nedeniyle transfer bilançosu eksi 5.5 milyon Euro olan Galatasaray, 16-17 milyon Euro’ya satmayı planladığı Diagne’den gelecek parayla Banega ve iki santrfor almayı hedefliyor.

GALATASARAY’ın transfer çalışmalarında Mbaye Diagne ‘kilit isim’ haline geldi. Bunun nedeni ise sarı kırmızılı kulübün UEFA tarafından konulan ve sıkı biçimde uygulanan Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymaya mecbur olması. Bonservis kısıtı nedeniyle, transfer geliri kadar harcama yapması gereken Galatasaray, Diagne’yi sattığı taktirde futbolcu alımına başlayabilecek.

Geçen sezon kiralık olarak oynattığı Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama’nın bonservisinin geçen hafta satın alınması nedeniyle transfer dönemini eksi 5.5 milyon Euro’dan açan sarı kırmızılı yönetimin hedeflediği futbolcuları alabilmesi için en az 15 milyon Euro’luk satış yapmak zorunda. Bu doğrultuda satılması planlanan ilk isim ise Suudi Arabistan şampiyonu Al Nasr’ın talip olduğu Senegalli forvet Mbaye Diagne.

Sevilla Kulübü, Ever Banega için 7 milyon Euro istiyor

GEÇTİĞİMİZ ocakta Kasımpaşa’dan aldığı Diagne için 13 milyon Euro ödeyen sarı kırmızılı yönetim, golcü futbolcuyu 16-17 milyon Euro’ya satmayı hedefliyor. Diagne ile yıllık 4 milyon Euro karşılığında el sıkışan Al Nasr yetkililerinin bu hafta içinde Galatasaray yönetimiyle de anlaşması bekleniyor. Sarı kırmızılılar Diagne’yi satmaları halinde ilk olarak Ever Banega’nın transferi için harekete geçecek. Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Arjantinli orta saha oyuncusunun bonservisi için 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayrıldı. İspanyol ekibinin 7 milyon Euro istediği 30 yaşındaki futbolcunun transferinin Galatasaray’ın istediği şekilde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ç.Rizesporlu Vedat Muriqi de santrfor adayları arasında

BANEGA’nın transferi bitirildikten sonra Mbaye Diagne’nin yerine santrfor alacak olan Galatasaray, bu mevkii için 6 milyon Euro’luk bonservis harcaması yapacak. Uzun süredir Avrupa ve Güney Amerika liglerinde golcü arayan sarı kırmızılılar, biri üst düzey olmak üzere iki santrfor almayı amaçlıyor. Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi de santrfor adayları arasında yer alıyor. Karadeniz kulübü bonservis bedelinde Galatasaray’ın belirlediği rakamlara inerse Kosovalı futbolcu sarı kırmızılı renklere bağlanacak. Bu arada Galatasaray teknik heyeti, yönetime sunduğu transfer raporunda, “Ryan Babel, Ever Banega ve üst düzey bir santrfor, takımın seviyesini çok farklı yerlere çeker” diye görüş bildirdi. Bu sezon hem Süper Lig’i hem de Türkiye Kupası’nı kazanarak camianın beklentilerini en üst noktaya çıkaran sarı kırmızılı takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar kazanmayı hedefliyor.