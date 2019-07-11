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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Bana bir şans verin yeter"

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"Bana bir şans verin yeter"

Emre Mor, Terim'le toplantıdaki kararlı sözleriyle kendi transferini gerçekleştirdi.

Daha önce de G.saray’ı isteyen ancak olumlu karşılık alamayan Emre Mor, İstanbul’a gelerek Terim ile görüştü. Genç yıldız, sadece futbola odaklanacağını belirtip, “size söz veriyorum. Mahcup etmeyeceğim” dedi. Terim bu kararlı tavırdan etkilendi ve transfer gerçekleşti.

KARİYERİ düşüşe geçen ve Celta Vigo’da 1 yıldır kadro dışı olan Emre Mor, Galatasaray’a transferi için onayı kendi çabasıyla aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, hem Emre Mor’u takıma kazandırmak ve hem de gelecekte Galatasaray’a bir gelir kapısı yaratmak amacıyla transfere vize verdi. Kendisini 2016’da A Milli Futbol Takımı’na kazandıran Terim ile yeniden çalışmak adına İstanbul’a yüz yüze görüşmek için gelen Emre Mor, kararlı tavrı ile sınıfı geçti. Son 1 senedir Galatasaray’a gelmesine soğuk bakılan ve çağrılarına olumlu geri dönüş yapılmayan Emre Mor, İstanbul’daki konuşmaları ile bu kez onayı aldı.

Bana güven hoca

HEm Borussia Dortmund hem de Celta Vigo’da kadro dışı kalan ve hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, Fatih Terim ile görüşmesinde, kariyerindeki son 3 seneyi hayal kırıklığı olarak niteledi. 22 yaşındaki oyuncu, “Geçmişten ve bu süreçten gerekli dersleri aldım. Hatalar yaptım ve yanlışlarımdan ders çıkardım. Sadece ve sadece futbola odaklanacağım. Sizinle yeniden iyi işlere imza atmak istiyorum hocam. Yeniden çıkışa geçmek, yalnızca saha içindeki performansımla konuşulmak istiyorum. Size söz veriyorum, bana bir kez daha güvenip şans verirseniz sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Desteğinizi istiyorum” dedi

Terim’i etkileyen kararlılık

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ise Emre Mor’un sözleri, kararlı tavrı ve genç olması nedeniyle 22 yaşındaki oyuncunun alınması yönünde rapor verdi. Terim, Emre’nin yeteneğine güvendiği ve değişeceğine inandığı için sürpriz bir talepte bulundu. Öyle ki tecrübeli teknik adam, Emre’nin Galatasaray’a önemli katkı sağlamasının yanı sıra ileride bonservis geliri de yaratabileceğine inanarak transferin kiralama yöntemiyle değil bonservisinin alınması yoluyla yapılmasını istedi.

Bana bir şans verin yeter

Yakın takipte olacak

TERİM daha önce ‘problem’ oyuncu olarak tanınmasına karşın Galatasaray’a kazandırdığı ve önemli katkı veren Felipe Melo, Engin Baytar ve son olarak Ryan Donk örneğinde olduğu gibi Emre Mor’un da üzerine titreyecek. Artık Emre Mor’un özel hayatı yakın takip altında olacak. Sosyal medya yönetimi ve paylaşımları kontrol edilecek. Tepki çekecek ya da hatalı bir paylaşım yapmaması adına bu konuda kendisine destek verilecek.

Özel hocalar, özel çalışma

UZUN süredir kadro dışı olması nedeniyle maç temposundan uzak olan genç yıldız Emre Mor için özel bir çalışma programı da uygulanacak. Emre, kampta oldukça terleyecek. 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray takımı ile yapacağı antrenmanlar dışında İtalyan kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde güçlendirme çalışmalarına da tabii tutulacak. Emre Mor ile yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, idari menajer yardımcısı Mert Çetin ve kaptan Selçuk İnan, özel olarak ilgilenecek.

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