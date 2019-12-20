Son Güncelleme:
Bakırköy'de Hürriyet'e iki ödül
Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ‘Sporun Enleri 2019’da ödüller sahiplerini buldu. Hürriyet, gecede iki ödül aldı.
Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ‘Sporun Enleri 2019’ töreninde ödüller sahiplerini buldu.
Yılın en iyi spor muhabiri, Hürriyet’ten Ali Naci Küçük seçildi. Yılın spor portalı seçilen Spor Arena adına da ödülü Yayın Yönetmeni Burak Akın aldı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle