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Futbol
20.12.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Bakırköy'de Hürriyet'e iki ödül

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Bakırköy'de Hürriyet'e iki ödül

Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ‘Sporun Enleri 2019’da ödüller sahiplerini buldu. Hürriyet, gecede iki ödül aldı.

Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ‘Sporun Enleri 2019’ töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Yılın en iyi spor muhabiri, Hürriyet’ten Ali Naci Küçük seçildi. Yılın spor portalı seçilen Spor Arena adına da ödülü Yayın Yönetmeni Burak Akın aldı.

Yılın spor portalı Spor Arena
Yılın spor portalı Spor Arena!

Bakırköyde Hürriyete iki ödül

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