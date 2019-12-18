Yılın spor portalı Spor Arena!

Renaissance Polat İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yılın Spor İnsanı" ödülüne layık görüldü. Bakan Kasapoğlu'nun, başka bir programından dolayı törene katılamadığı belirtildi.

Törende Anadolu Ajansı'na da jüri özel ödülü verildi. Ödülü, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan aldı.

Geceye Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, eski bakan Murat Başesgioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyesi Yusuf Günay, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile genel direktörü Alper Yılmaz, ESKAR Marmara Müdürü (Kadın Araştırma Merkezi) Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, spor ve basın dünyasından isimler katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy'den yetişen ve Türkiye'yi uluslararası seviyede başarıyla temsil eden sporcuların gururunu paylaşmak istediklerini belirterek, "Bakırköy Belediyesi olarak biz de amatör sporu desteklemeye, uluslararası seviyede başarıyla temsil edecek sporculara destek olarak 7'den 77'ye, herkesin spor yapmasına olanak oluşturarak Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Bakırköy'den, İstanbul'dan, Türkiye'den çıkan başarılı sporcular yetiştirme azmimimizi artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılın en başarılı kulüp başkanı ödülünü alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Olimpik sporlara Galatasarayımız, Fenerbahçemiz, Beşiktaşımız çok hizmet ediyor. Bizde bin 700 sporcu var. Profesyonelleri çıkardığımızda bin 500 sporcu yapıyor. Amatör spor her şeyin anasıdır. Ata Spor da bunu yapıyor. Sayın Başkanını, yönetim kurulu üyelerini ve belediye başkanını kutluyorum." diye konuştu.

Gecede yılın basketbol takımı başantrenörü ödülünü alan Anadolu Efes'in çalıştırıcısı Ergin Ataman ise "Bu ödülü tüm takımım adına almaktan mutluyum." dedi.

Ataman, Merter'deki tesislerinin satıldığını hatırlatarak, "Bizim bir mabedimiz gidiyor. Türkiye'ye ve Anadolu Efes'e yakışır, en iyi şekilde sporcu yetiştireceğimiz tesislere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise Shane Larkin'in milli takımda oynaması halinde hangi ismi alacağı yönündeki soruya, "Kendi ismini koruyacak. Milli takımda oynama konusunu bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta federasyon ile görüşecekler. Nasıl ilerleyeceği konusu ondan sonra netleşir.' diye yanıt verdi.



- Ödül alanlar



"Sporun Enleri 2019"da ödül alanlar şunlar:

Yılın spor insanı: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Yılın en başarılı kulüp başkanı: Mustafa Cengiz (Galatasaray Kulübü Başkanı)

Yılın altyapıya en çok önem veren başkanı: Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor Kulübü Başkanı)

Yılın spor yöneticisi: Ali Koç (Fenerbahçe Kulübü Başkanı)

Yaşam boyu onur ödülü: Murat Başesgioğlu (Eski bakan)

Türk sporuna katkı ödülü: Sadettin Saran (Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı)

Yılın futbol takımı ve teknik direktörü: A Milli Futbol Takımı-Şenol Güneş

Yılın futbolcusu: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Yılın basketbol takımı ve başantrenörü: Anadolu Efes-Ergin Ataman

Yılın voleybol takımı: A Milli Kadın Takımı

Yılın erkek sporcusu: İbrahim Çolak (Cimnastik)

Yılın kadın sporcusu: Serap Özçelik Arapoğlu (Karate)

Yılın en iyi çıkış yapan erkek sporcusu ve antrenörü: Derin Toparlak-Canberk Babaoğlu (Paletli yüzme)

Yılın ümit vaat eden sporcusu: Süleyman Deniz Gürsoy (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi)

Yılın en sempatik sporcusu: Mete Gazoz (Okçuluk)

Çevreye en duyarlı sporcu: Şahika Ercümen (Serbest dalış rekortmeni)

Yılın en iyi spor programı: Ajans Saati

Jüri Özel Ödülü: Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı

Yılın en başarılı federasyonu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu: Triatlon Federasyonu

Yılın en iyi spor kanalı: TRT Spor

Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı: Sporcu Vizesi-Siyamend Kaçmaz

Yılın en iyi spor gazetesi: Fanatik Gazetesi

Yılın en iyi spor sayfası: Sabah Gazetesi

Yılın en iyi spor yazarı: Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın

Yılın en ses getiren spor haberi: MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler

Yılın en iyi spor muhabiri: Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi

Yılın en hızlı çıkıp yapan dijital platformu: Asist Analiz

Yılın sosyal medya hesabı: Tribün Dergi

Yılın spor portalı: Spor Arena/ Hürriyet

Yılın en iyi spora destek veren kadın haber muhabiri: Merve Görgün-FOX TV

Yılın en iyi amatör sporda destek veren haber kanalı: NTV (Halil Demir)-STAR TV (Tamer Oskay)

Yılın en iyi amatör sporda farkındalık yaratan TV programı ve yapımcısı: Tek Rumeli/ Mehmet Çelik’le Spor Penceresi