Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.
Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü. Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.
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