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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Hürriyet
20.03.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Badou Ndiaye, Ada'da istenmiyor

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Badou Ndiaye, Ada'da istenmiyor

Galatasaray'da son dönemde golleriye ön plana çıkan Badou Ndiaye, Stoke City'nin gündemindeki önemli isimlerden biri.

Giannelli Imbula ve Kevin Wimmer gibi yüklü paralar verilerek transfer edilen oyunculardan bir diğeri olan Ndiaye, İngiliz cephesinde istenmeyen adam durumunda.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Senegalli futbolcu için sarı-kırmızılıların 16-17 milyon Euro gibi bir bonservisi veremeyeceği ve başka bir orta saha transferi yapacağı ifade ediliyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre Ndiaye, Stoke City'ye dönemk istemiyor. Stoke taraftarı da , kulübün yüklü bonservis ödediği; fakat performans olarak bunun karşılığını vermediği orta sahayı takımda görmek istemiyor.

"SATIN GİTSİN"

Senegalli hakkında sosyal medyada, "Geri dönmek istemiyorsa satın gitsin", "İyi olmayan oyunculara bu kadar para vermeyin", "Geri dönsün, bu takıma katkı vermeyecekse rezerve takıma gönderin", "Onu bir ay U23 takımına gönderin, iş çözülür" tarzında yorumlarda bulunuldu.

Championship Ligi'nde mücadele veren Stoke City, Ndiaye için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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Badou Ndiaye, Adada istenmiyor

 

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