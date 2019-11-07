Babası, Erling Haaland'ın gitmek istediği takımı açıkladı!
Bu sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin dikkatini çeken Norveçli golcü Erling Haaland için transfer açıklaması geldi.
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 7 gol atarak dev takımların dikkatini çeken Salzburg'un 19 yaşındaki forveti Erling Haaland için babası konuştu.
Kendisi de eski futbolcu olan Alf-Inge Haaland, İngiliz basınına konuşurken oğlu Erling'in Premier Lig'de oynayabileceğini belirtti.
Baba Haaland, ''Oğlum Erling, Leeds United ve Manchester City'i çok seviyor. Premier Lig zorludur ama benim yolumdan gitmek istiyor. Oğlum, Premier Lig'de oynamayı çok ister.'' sözlerini kullandı.
MANCHESTER UNITED ZOR
Alf-Inge Haaland, futbolculuk yıllarında Leeds United ve Manchester City takımlarında forma giymişti. Bu iki takımının Manchester United ile arasının pek iyi olmaması nedeniyle Erling Haaland'ın Kırmızı Şeytanlar'a gitmesi zor gözüküyor...
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