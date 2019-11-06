Galatasaray'da Erling Haaland pişmanlığı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Erling Haaland pişmanlığı
GeriFutbol Galatasaray'da Erling Haaland pişmanlığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena Dış Haberler
06 Kasım 2019 - 11:12,

Galatasaray'da Erling Haaland pişmanlığı

Galatasaray'ın zamanında 3 milyon avroya kadrosuna katamadığı Erling Haaland'ın değeri 100 milyon avroya yükseldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Salzbur arasında oynanan maçta Erling Haaland tarih yazdı.

2

19 yaşındaki futbolcu bu maça kadar çıktığı 3 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atmayı başarmıştı.

3

Attığı gollerle sezonun en çok flaş ismi olan Haland Napoli'yi de boş geçmedi.

4

Genç oyuncu 11. dakikada penaltıdan Alex Meret'i mağlup etti ve takımını öne geçiren golü attı.

5

Erling Haaland böylece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 4 maçında 7 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

6

Haland aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı ilk 4 maçta da gol atmayı başaran 4. oyuncu oldu. (Ze Carlos, Alessandro Del Piero, Diego Costa)

7

RB Salzburg formasıyla kırılmadık rekor bırakmaya Erling Haaland’ın bonservis bedeli belli oldu.

8

Tuttosport'ta yer alan habere göre; RB Salzburg, genç yeteneğin bonservis bedelini 100 milyon avro olarak belirledi.

9

Galatasaray, geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Erling Haland’ı gündemine almıştı.

10

İskandinav pazarında sarı kırmızılı ekip için genç yetenek avında olan Johan Elmander’in Norveç’te bulduğu Haland, 3 milyon avro karşılığında Galatasaray’a imza atmaya çok yakındı.

11

Elmander’in hakkında olumlu rapor sunarak ısrarla alınmasını istediği Haland, o dönem henüz 17 yaşındaydı.

12

Sarı kırmızılı ekibin anlaşmaya varılan 3 milyon avroyu taksitle ödeme talebi, Molde’nin masadan kalkmasına sebep oldu.

13

Galatasaray ile Molde arasındaki anlaşmanın bozulması fırsat bilerek harekete geçen Salzburg, yalnızca 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında genç yeteneği kadrosuna katmıştı.

14

Yetenekli oyuncu, bu yıl U20 Dünya Kupası’nda Norveç’in Honduras’ı 12-0 yendiği maçta da 9 gol birden atarak rekor kırmıştı.

15

1997’de Malezya’nın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Gençler Şampiyonası’nda Brezilya’nın Güney Kore’yi 10-3 yendiği maçta 6 gole imza atan Adailton, rekorun önceki sahibiydi.

16

Genç futbolcu Salzburg'un Şampiyonlar Ligi'nde evinde Napoli'ye 3-2 kaybettiği maçta takımının 2 golünü atmıştı...

17

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Galatasaray'da Erling Haaland pişmanlığı
Uyuyan çok şey kaçırdı! Şampiyonlar Ligi'nde 3 tarihi geri dönüş...
Mucize çocuk Erling Haland tarihe geçti
Galatasaray antrenmanında Falcao detayı