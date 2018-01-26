Aziz Yıldırım'dan inceleme! Edremit çıkarması...

Edremit'in kırsal Zeytinli Mahallesi'nde çay kenarındaki 20 dönümlük alanı inceleyen Yıldırım, hayran kaldığı bölgeye yatırım için planlama yapacaklarını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere dün Edremit'e gelen Aziz Yıldırım, burada sevgi seli ile karşılandı. İlk olarak Edremit Kaymakam Vekili ve Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner tarafından karşılanan Yıldırım, Kaymakam Öner'e Fenerbahçe forması hediye etti. Kaymakam Öner'in Galatasaraylı olduğunu söylemesi üzerine ise Aziz Yıldırım, "Olsun arada giyersin" dedi.

Öte yandan Öner, Aziz Yıldırım'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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BASINA KAPALI TOPLANTI

Aziz Yıldırım, Edremit Kaymakamlığı'nda gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinin ardından Edremit Belediyesi'ne geçerek Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka'yı makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, sadece Fenerbahçe Spor Kulübüne kazandırılması planlanan alanın ne olarak kullanılabileceği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

TESİS ALANINA GEZİ

Yaklaşık 1 saat süren tesis alanı hakkındaki ön bilgilendirmenin ardından, Zeytinliçayı kenarında bulunan sosyal tesis alanı gezildi. 20 dönümlük arazide incelemede bulunan Aziz Yıldırım, alanı beğendiğini belirtti. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tesis açısında en önemli kulüp olduğunu söyledi. Saka, "Bu konuda, 'Acaba bu tesislerden bir tanesi bölgemizde olabilir mi?' düşüncemiz olmuştu. İlgili arkadaşlar incelemelerini yaptılar. Onların uygun gördüğü bu alanda da Sayın Aziz Yıldırım tesis yeri ile ilgili incelemelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde durum netleşecektir" açıklamasını yaptı.

YILDIRIM, SADECE FUTBOLU DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise, Edremit'te Yavuz Ağırgöl'ün isteği üzerine bir tesis yapmak için Kemalettin, Saffet ve Müjdat gibi eski futbolcuları ön incelemeye Edremit'e gönderdiklerini, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın desteğiyle gösterilen yeri kendisi de görmek için ilçeye geldiğini söyledi. Yıldırım, "Burada Fenerbahçe için bir tesis yapmak istiyoruz. Bunu yerinde gördük. Burada ne yapabileceğimizi görüştükten sonra da inşallah burada bir tesis yaparız. Burada yalnız futbol değil, futbolun dışında amatör maçlarda da faydalı olacak bir tesis yapma düşüncemiz var. Ege'ye hizmet edecek, Kuzey'de de Marmara'dan buraya bağlanacak bir tesis ve bu tesiste de sporcuların yetişmesi için bir çalışma başlatacağız" ifadelerini kullandı.

'1907 okul, 1907 pota' amacıyla başlanan proje kapsamında Edremit'te açılış yapacaklarını belirten Yıldırım, ayrıca projeye başvuruların sayısının 6 bine ulaştığını, 1907 rakamının da üzerinde pota yapabileceklerini söyledi.