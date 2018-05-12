Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "101 kişi kim, açıkla!"
Aziz Yıldırım: "Ali bey, açıkla, sana kumpas kuranlar kimmiş. Başkan adayı olmanla ilgili bir problemimiz yok bizim. Problem, zamansız aday olmanla ilgili. 16 ay önceden aday olup, camia üzerinde baskı yaratarak, insanların konsantrasyonunu saha dışına taşıdın."
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç'un önceki gün yaptığı açıklamalara sert bir dille yanıt verdi. Yıldırım, şöyle dedi: ◊ Bir insan için en tehlikeli durum, söylediği yalana kendisinin inanmasıdır.
'Her şeyimiz doğal diyorsun. Sosyal medyada teşekkür ettiğin troller de mi doğal? ◊ 'Sizden söz istiyorum, kombine kalmayacak' diyorsun. Peki ya başkan olamazsan? 2 yıldır yaptığınız gibi, maça gitmeyin telkinlerinde mi bulunacaksınız?
"HAYALİ MAĞDURİYET"
101 kişi savcılığa 3 Temmuz kumpasının planlayıcısı olarak şikayet etmiş, savcı 'Seçim manüplasyonu' demiş, kumpas mağduru olmuş. Ali bey, avukatın 101 şikayetçinin kim olduğunu öğrenmiştir. Açıkla, 101 kişi kimmiş. Sana kumpas kuranlar kimmiş. Türkiye’de kurulan kumpasların en büyük mağdurlarından biri olarak söz veriyorum, senin en büyük savunucun ben olacağım. Açıklamaya korkma. Aksi takdirde hayali mağduriyet yarattığın düşünülür.
"SÖZÜNDEN DÖNEN BEN DEĞİLİM"
BAŞKAN adayı olmanla ilgili bir problemimiz yok bizim Ali bey. Problem, zamansız adaylığınla ilgili. 16 ay önceden aday olup, camia üzerinde baskı yaratıp, her ayağımız tökezlediğinde insanların konsantrasyonu nu sahadan alıp saha dışına taşıdın. Benim senin isminle ne problemim olabilir, zaten ben seni, Yargıtay süreci sona erdiğinde başkan olarak görmek istediğimi ifade etmişim. Ancak sözünden dönen ben değil sensin Ali bey."
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