Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "101 kişi kim, açıkla!"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "101 kişi kim, açıkla!"
GeriFutbol Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "101 kişi kim, açıkla!"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
Ahmet ERCANLAR
12.05.2018 - 22:26, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "101 kişi kim, açıkla!"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "101 kişi kim, açıkla!"

Aziz Yıldırım: "Ali bey, açıkla, sana kumpas kuranlar kimmiş. Başkan adayı olmanla ilgili bir problemimiz yok bizim. Problem, zamansız aday olmanla ilgili. 16 ay önceden aday olup, camia üzerinde baskı yaratarak, insanların konsantrasyonunu saha dışına taşıdın."

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı Ali Koç'un önceki gün yaptığı açıklamalara sert bir dille yanıt verdi. Yıldırım, şöyle dedi: ◊ Bir insan için en tehlikeli durum, söylediği yalana kendisinin inanmasıdır.

'Her şeyimiz doğal diyorsun. Sosyal medyada teşekkür ettiğin troller de mi doğal? ◊ 'Sizden söz istiyorum, kombine kalmayacak' diyorsun. Peki ya başkan olamazsan? 2 yıldır yaptığınız gibi, maça gitmeyin telkinlerinde mi bulunacaksınız?

"HAYALİ MAĞDURİYET"

101 kişi savcılığa 3 Temmuz kumpasının planlayıcısı olarak şikayet etmiş, savcı 'Seçim manüplasyonu' demiş, kumpas mağduru olmuş. Ali bey, avukatın 101 şikayetçinin kim olduğunu öğrenmiştir. Açıkla, 101 kişi kimmiş. Sana kumpas kuranlar kimmiş. Türkiye’de kurulan kumpasların en büyük mağdurlarından biri olarak söz veriyorum, senin en büyük savunucun ben olacağım. Açıklamaya korkma. Aksi takdirde hayali mağduriyet yarattığın düşünülür.

"SÖZÜNDEN DÖNEN BEN DEĞİLİM"

BAŞKAN adayı olmanla ilgili bir problemimiz yok bizim Ali bey. Problem, zamansız adaylığınla ilgili. 16 ay önceden aday olup, camia üzerinde baskı yaratıp, her ayağımız tökezlediğinde insanların konsantrasyonu nu sahadan alıp saha dışına taşıdın. Benim senin isminle ne problemim olabilir, zaten ben seni, Yargıtay süreci sona erdiğinde başkan olarak görmek istediğimi ifade etmişim. Ancak sözünden dönen ben değil sensin Ali bey."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Abdurrahim Albayrak: "Üst üste şampiyonluklar istiyorsak, bu seçimi kazanmamız lazım"

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı yazar görüşleri

Adil Gevrek'ten 200 bin TL prim iddiasına yanıt!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "101 kişi kim, açıkla!"